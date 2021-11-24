"Слугу народа" оштрафовали за "гонку" на Porsche – сколько заплатит депутат

"Слуга народа" Куницкий нарушил ПДД в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в Харькове на 340 гривен. В частности, за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направления движения по полосам).

Об этом Суспильному сообщил спикер патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук.

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Он отметил, что на уплату штрафа у водителя есть 15 суток, на обжалование постановления – 10 суток.

Что известно

22 ноября патрульные полицейские остановили автомобиль Porsche Panamera депутата Куницкого на улице Сумской в Харькове.

Депутат Харьковского областного совета от "Европейской солидарности" Анатолий Козловский рассказал, что обычно в таких случаях протокол составляется инспектором на месте, но Александр отказался и перенес рассмотрение дела в УПП, но сам не пришел, вместо него пришел его адвокат и тоже написал ходатайство о переносе дела. Также говорят, что у Александра уже есть 4 неуплаченных штрафа

После этого начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин предложил исключить народного депутата Александра Куницкого из парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее мы сообщали, что народный депутат от "Слуги народа"Алексей Ковалев попал в жесткое ДТП на трассе Киев – Одесса.

Также напомним, во Львове на площади Мицкевича нардеп от "слуг" Александр Юрченко совершил ДТП.