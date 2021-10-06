Гончаренко немає і "Слава Богу!" – Шмигаль забув вимкнути мікрофон (відео)

Діалог між Гончаренко і Шмигалем так і не відбувся / Колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні в прямому ефірі висловив все, що він думає з приводу ініціатив від народного депутата "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.
Під час засідання Кабінету міністрів, яке проходило по відеозв'язку, в рамках регламенту повинен був підключитися до дискусії нардеп Олексій Гончаренко. Його підключили, однак з'ясувалося, що у нього дуже поганий зв'язок і включення не буде. Шмигаль, забувши вимкнути мікрофон, досить голосно сказав "Слава Богу!". Потім вже мікрофон вимкнув і засміявся.
Висловлювання Гончаренко
Олексій Гончаренко відомий своїми неординарними діями.
- Наприклад, на останнє засідання парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) він прибув у футболці з написом "Менше російського газу". Що не залишила без уваги російська пропагандистка Ольга Скабеева.
- Не так давно в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", він вийшов до мікрафону, потрясаючи блоком контрабандних сигарет.
- В кінці вересня на тлі прийняття закону про олігархів народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та Олексій Гончаренко влаштували перепалку біля парламентської трибуни.