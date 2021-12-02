Глава Пентагону назвав РФ Радянським Союзом та попередив щодо України

Ллойд Остін зненацька обмовилися про РФ. Колаж "Сьогодні"
Міністр оборони США Ллойд Остін несподівано обмовився – сподівається, що Радянський Союз (Росія) не нападе на Україну. Про це пише Reuters.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести свої війська від кордону з Україною, заявивши, що російське вторгнення спровокує санкції, які вдарять по Москві сильніше, ніж будь-які введені досі.
Журналісти запитали главу Пентагону, чи будуть наслідки для Росії суто економічними, на що Остін відповів, що буде використано "кращі методи". При цьому він смішно обмовився про Росію.
"Все, що ми робимо, буде зроблено як частина міжнародної спільноти. У кращому разі ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу до України", – сказав Остін, випадково назвавши РФ колишнім Радянським Союзом.
США про російську загрозу для України
- Раніше американські ЗМІ писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає кілька варіантів дій у разі вторгнення РФ до України. У Білому домі думають, стримувати чи утихомирювати Росію.
- У США стурбовані ситуацією біля кордонів нашої держави. У Пентагоні заявили про збільшення кількості військ РФ біля кордону з Україною.
- Своєю чергою Ентоні Блінкен назвав єдиний спосіб, як закінчити війну на Донбасі. У НАТО всі говорять про небезпеку нового вторгнення РФ до України, зазначає держсекретар США.