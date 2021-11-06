Голова ЦРУ поїхав до Москви через нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Глава ЦРУ Вільям Бернс. Фото: колаж "Сьогодні"
Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс прибув до столиці країни-агресора Росії Москви через нарощування озброєння РФ біля українського кордону. З цією метою його туди відправив президент Джо Байден.
Бернс мав попередити Кремль про те, що Штати уважно стежать за ситуацією, передає CNN. Він також повинен з'ясувати, як Росія мотивує це стягування озброєння.
Відомо, що Бернс встиг провести зустрічі із високопоставленими представниками служб безпеки Кремля. Після цього, за даними джерел ЗМІ, він поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.
Зазначимо, адміністрація Байдена останніми днями активізувала свої зусилля щодо деескалації напруги між Москвою та Києвом.
Чи може Путін знову напасти на Україну?
- Раніше політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" висловив думку, що вторгнення Росії на Донбас не буде. Однак він не виключає, що атаки на ЗСУ можуть посилитись з боку бойовиків т.зв. "Л/ДНР".
- Ексголова Слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк розповідав, де чекати на можливе вторгнення військ РФ. Він вважає, що Росія хоче позбавити Україну виходу до моря.
- Водночас військовий експерт Олег Жданов пояснив, що "світить" Росії, якщо відкрито нападе на Україну. За його словами, ймовірність загрози російського вторгнення існує, але оточення Путіна навряд чи дозволить йому здійснити ці плани.