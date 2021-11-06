Голова ЦРУ поїхав до Москви через нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Глава ЦРУ Вільям Бернс. Фото: колаж "Сьогодні"

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс прибув до столиці країни-агресора Росії Москви через нарощування озброєння РФ біля українського кордону. З цією метою його туди відправив президент Джо Байден.

Бернс мав попередити Кремль про те, що Штати уважно стежать за ситуацією, передає CNN. Він також повинен з'ясувати, як Росія мотивує це стягування озброєння.

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Відомо, що Бернс встиг провести зустрічі із високопоставленими представниками служб безпеки Кремля. Після цього, за даними джерел ЗМІ, він поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, адміністрація Байдена останніми днями активізувала свої зусилля щодо деескалації напруги між Москвою та Києвом.

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