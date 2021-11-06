Глава ЦРУ поехал в Москву из-за наращивания войск РФ на границе с Украиной

Глава ЦРУ Уильям Бернс. Фото: коллаж "Сегодня"
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс прибыл в столицу страны-агрессора России Москву из-за наращивания вооружения РФ возле украинской границы. С такой целью его туда отправил президент Джо Байден.
Бернс должен был предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за ситуацией, сообщает CNN. Он также должен выяснить, как Россия мотивирует данной стягивание вооружения.
Известно, что Бернс успел провести встречи с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля. После этого, по данным источников СМИ, он поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации напряжения между Москвой и Киевом.
Может ли Путин снова напасть на Украину?
- Ранее политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" высказал мнение, что вторжения России на Донбасс не будет. Однако он не исключает, что атаки на ВСУ могут усилиться со стороны боевиков т.н. "Л/ДНР".
- Экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк рассказывал, где ожидать возможное вторжение войск РФ. Он считает, что Россия хочет лишить Украину выхода к морю.
- В то же время военный эксперт Олег Жданов объяснил, что "светит" России, если открыто нападет на Украину. По его словам, вероятность угрозы российского вторжения существует, но окружение Путина вряд ли позволит ему осуществить эти планы.