Глава ЦРУ поехал в Москву из-за наращивания войск РФ на границе с Украиной

Глава ЦРУ Уильям Бернс. Фото: коллаж "Сегодня"

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс прибыл в столицу страны-агрессора России Москву из-за наращивания вооружения РФ возле украинской границы. С такой целью его туда отправил президент Джо Байден.

Бернс должен был предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за ситуацией, сообщает CNN. Он также должен выяснить, как Россия мотивирует данной стягивание вооружения.

Реклама

Известно, что Бернс успел провести встречи с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля. После этого, по данным источников СМИ, он поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации напряжения между Москвой и Киевом.

Может ли Путин снова напасть на Украину?