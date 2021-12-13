Німеччина заблокувала постачання зброї в Україну – Резніков

Резніков здивований діями німців. Колаж "Сьогодні"
Після повідомлень про припинення США відправки зброї в Україну тепер уже міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Німеччина заблокувала постачання озброєння нашій країні і назвав це несправедливим на тлі російської загрози.
Про це пише Financial Times.
Він пояснив, що це сталося в листопаді, коли Україна хотіла придбати через Агентство НАТО із забезпечення та закупівель антидронові рушниці та протиснайперські системи. В результаті німці пізніше дали добро лише на рушниці проти дронів, визнавши їх нелетальним озброєнням.
"Вони досі будують газопровід "Північний потік – 2" і водночас блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо", – заявив Резніков і додав, що після цього Україна вестиме переговори про закупівлю зброї з США, Великобританією, Литвою та Францією.
Міністр оборони також розкритикував Захід за позицію умиротворення Росії. За його словами, європейські союзники роблять помилку, відмовляючись протистояти Путіну з позиції сили.
"Не провокувати Росію – ця стратегія не працює і не буде працювати", – резюмував він.
Чи чекати Україні зброї від Німеччини?
- У листопаді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, чи дасть Німеччина зброю Україні. Він наголосив, що не очікує жодних радикальних змін чи коригування в німецькій зовнішній політиці щодо України після приходу до влади нового канцлера Олафа Шольца та його уряду.
- У квітні цього року у Бундестазі та Бундесвері вперше підтримали ідею надання зброї Україні. Київ запросив у Берліна бойову техніку для оборони Чорноморського узбережжя, але МЗС ФРН було проти.
- Пізніше в уряді Німеччини відреагували на ідею надання Україні зброї. Тоді чітко давали зрозуміти, що за Меркель зміни позиції не буде – конфлікт на Донбасі потрібно вирішити лише політичним шляхом. Меркель пішла, може тепер щось зміниться?