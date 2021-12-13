Германия заблокировала поставки оружия в Украину – Резников

Резников удивлен действиями немцев. Коллаж "Сегодня"
После сообщений о приостановке США отправки оружия в Украину теперь уже министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия заблокировала поставки вооружения нашей стране, и назвал это очень несправедливым на фоне российской угрозы.
Об этом пишет Financial Times.
Он объяснил, что это произошло в ноябре, когда Украина хотела приобрести через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам антидроновые ружья и противоснайперские системы. В результате немцы позже дали добро только на ружья против дронов, признав их нелетальным вооружением.
"Они до сих пор строят газопровод "Северный поток – 2" и в то же время блокируют наше оборонительное вооружение. Это очень несправедливо", — заявил Резников и добавил, что после этого Украина будет вести переговоры о закупке оружия с США, Великобританией, Литвой и Францией.
Министр обороны также раскритиковал Запад за позицию умиротворения России. По его словам, европейские союзники делают ошибку, отказываясь противостоять Путину с позиции силы.
"Не провоцировать Россию — эта стратегия не работает и не будет работать", – резюмировал он.
Ждать ли Украине оружия от Германии?
- В ноябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, даст ли Германия оружие Украине. Он подчеркнул, что не ожидает никаких радикальных изменений или корректировки в немецкой внешней политике по отношению к Украине после прихода к власти нового канцлера Олафа Шольца и его правительства.
- В апреле этого года в Бундестаге и Бундесвере впервые поддержали идею предоставления оружия Украине. Киев запросил у Берлина боевую технику для обороны Черноморского побережья, но МИД ФРГ был против.
- Позже в правительстве Германии отреагировали на идею предоставления Украине оружия. Тогда четко давали понять, что при Меркель изменения позиции не будет – конфликт на Донбассе нужно разрешить только политическим путем. Меркель ушла, может теперь что-то изменится?