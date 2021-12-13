Германия заблокировала поставки оружия в Украину – Резников

Резников удивлен действиями немцев. Коллаж "Сегодня"

После сообщений о приостановке США отправки оружия в Украину теперь уже министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия заблокировала поставки вооружения нашей стране, и назвал это очень несправедливым на фоне российской угрозы.

Об этом пишет Financial Times.

Реклама

Он объяснил, что это произошло в ноябре, когда Украина хотела приобрести через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам антидроновые ружья и противоснайперские системы. В результате немцы позже дали добро только на ружья против дронов, признав их нелетальным вооружением.

"Они до сих пор строят газопровод "Северный поток – 2" и в то же время блокируют наше оборонительное вооружение. Это очень несправедливо", — заявил Резников и добавил, что после этого Украина будет вести переговоры о закупке оружия с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Министр обороны также раскритиковал Запад за позицию умиротворения России. По его словам, европейские союзники делают ошибку, отказываясь противостоять Путину с позиции силы.

Реклама

"Не провоцировать Россию — эта стратегия не работает и не будет работать", – резюмировал он.

Ждать ли Украине оружия от Германии?