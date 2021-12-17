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Герасимов повторив "подвиг" Порошенка та увірвався до студії каналу "Рада" (відео)

Наталія Магдик
17 грудня, 13:24
Журналісти оперативно вимкнули ефір

Артур Герасимов / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "ЄС" Артур Герасимов увірвався в ефір телеканалу "Рада". Про це повідомляє Telegram-канал MediaKiller.

"Чи не флешмоб це від "ЄС", і чи варто очікувати, що всі 27 нардепів політсили вриватимуться в об'єктиви камер "Ради"?" – йдеться у повідомленні ресурсу.

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Пам'ятаючи інцидент із лідером "Євросолідарності" Петром Порошенком, який напередодні також увірвався до студії телеканалу, журналісти ефір оперативно вимкнули.

Що говорив політик – незрозуміло, але, судячи з його жестикуляції, щось сильно його схвилювало, і він був дуже емоційний.

"Подвиг" Порошенка

  • 16 грудня Петро Порошенко поскандалив із ведучими телеканалу "Рада", студія якого знаходиться у кулуарах парламенту Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, що канал перезапущено на користь Банкової. Гостем телеканалу на той момент був голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
  • Ведучі запропонували політику приєднатися до ефіру, але не захотів. Лідер "Європейської солідарності" звинуватив журналістів у упередженості, заявив, що грошей у парламенту на переформатування Ради не було, і вимагав відповіді на питання, де їх взяли. Ведучі порадили політику звернутися із цим питанням до нардепів.
  • Незабаром Порошенко вибачився за свою поведінку і повернувся обличчям до глядачів. Після того він заявив, що влада витратила гроші платників податків на відкриття телеканалу, і назвав це "корупційною угодою".
  • Після інциденту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія процитував слова колишнього президента, який нібито сказав, що він не "вривався" у прямий ефір телеканалу, а хотів допомогти пройти якійсь жінці до туалетної кімнати. Депутат засумнівався у словах п'ятого президента, наголосивши при цьому, що "Порошенко пропускав у туалет якусь жінку, а насправді зайшов і кричав щось там".