Герасимов повторив "подвиг" Порошенка та увірвався до студії каналу "Рада" (відео)

Артур Герасимов / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "ЄС" Артур Герасимов увірвався в ефір телеканалу "Рада". Про це повідомляє Telegram-канал MediaKiller.

"Чи не флешмоб це від "ЄС", і чи варто очікувати, що всі 27 нардепів політсили вриватимуться в об'єктиви камер "Ради"?" – йдеться у повідомленні ресурсу.

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Пам'ятаючи інцидент із лідером "Євросолідарності" Петром Порошенком, який напередодні також увірвався до студії телеканалу, журналісти ефір оперативно вимкнули.

Що говорив політик – незрозуміло, але, судячи з його жестикуляції, щось сильно його схвилювало, і він був дуже емоційний.

"Подвиг" Порошенка