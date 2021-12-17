Герасимов повторил "подвиг" Порошенко и ворвался в студию канала "Рада" (видео)

Артур Герасимов / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов ворвался в эфир телеканала "Рада". Об этом сообщает Telegram-канал MediaKiller.

"Уж не флешмоб ли это от "ЕС", и стоит ли ожидать, что все 27 нардепов политсилы будут врываться в объективы камер "Рады"?" – говорится в сообщении ресурса.

Реклама

Помня инцидент с лидером "Евросолидарности" Петром Порошенко, который накануне также ворвался в студию телеканала, журналисты эфир оперативно выключили.

Что говорил политик – не понятно, но, судя по его жестикуляции, его что-то сильно взволновало, и он был сильно эмоционален.

"Подвиг" Порошенко