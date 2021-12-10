"Геноцид" на Донбасі? У Байдена відреагували на слова Путіна

У Білому домі висміяли заяву Путіна. Колаж "Сьогодні"

У США скептично поставилися до слів президента РФ Володимира Путіна про "геноцид" на Донбасі, оскільки добре знайомі з поширенням Москвою фейків. Про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зауважила, що до такої інформації господаря Кремля потрібно ставитися з недовірою.

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"Росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, думаю, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб спілкуватися з ними з недовірою", – сказала Псакі.

При цьому вона чітко окреслила позицію Вашингтона, що саме Росія є відповідальною за війну на Донбасі.

"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова (про геноцид) скептично", – наголосила спікер Білого дому.

Що це за "геноцид" від Путіна?