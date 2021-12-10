"Геноцид" на Донбасі? У Байдена відреагували на слова Путіна

У Білому домі висміяли заяву Путіна. Колаж "Сьогодні"
У США скептично поставилися до слів президента РФ Володимира Путіна про "геноцид" на Донбасі, оскільки добре знайомі з поширенням Москвою фейків. Про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.
Вона зауважила, що до такої інформації господаря Кремля потрібно ставитися з недовірою.
"Росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, думаю, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб спілкуватися з ними з недовірою", – сказала Псакі.
При цьому вона чітко окреслила позицію Вашингтона, що саме Росія є відповідальною за війну на Донбасі.
"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова (про геноцид) скептично", – наголосила спікер Білого дому.
Що це за "геноцид" від Путіна?
- Днями Путін видав чергову брехню про Донбас: "Мушу сказати про русофобію, як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид". Російські чиновники навіть закликали президента РФ "ввести до законодавства такі поняття, як "геноцид" та "заклики до геноциду".
- Раніше Путін уже заявляв, що війна на Донбасі далека від завершення. Господаря Кремля також зачепило, що Україні постачають небезпечне для окупантів летальне озброєння.
- А напередодні Росія відмовилася від нового перемир'я на Донбасі під час переговорів у Тристоронній контактній групі. Також не хочуть віддавати 60 українських полонених.