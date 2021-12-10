"Геноцид" на Донбассе? У Байдена отреагировали на слова Путина

В Белом доме высмеяли заявление Путина. Коллаж "Сегодня"

В США скептически отнеслись к словам президента РФ Владимира Путина о "геноциде" на Донбассе, поскольку хорошо знакомы с распространением Москвой фейков. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что к такой информации хозяина Кремля нужно относится с недоверием.

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"Россияне известны своей риторической эскалацией, они также известны методами распространения дезинформации во всем мире и в восточноевропейских государствах. Поэтому, думаю, мы должны приложить все усилия, чтобы общаться с ними с недоверием", – сказала Псаки.

При этом она четко обозначила позицию Вашингтона, что именно Россия ответственна за войну на Донбассе.

"Я не представительница Кремля, и я восприняла бы их слова (о геноциде) скептически", – подчеркнула спикер Белого дома.

Что за "геноцид" от Путина?