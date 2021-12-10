"Геноцид" на Донбассе? У Байдена отреагировали на слова Путина

В Белом доме высмеяли заявление Путина. Коллаж "Сегодня"
В США скептически отнеслись к словам президента РФ Владимира Путина о "геноциде" на Донбассе, поскольку хорошо знакомы с распространением Москвой фейков. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что к такой информации хозяина Кремля нужно относится с недоверием.
"Россияне известны своей риторической эскалацией, они также известны методами распространения дезинформации во всем мире и в восточноевропейских государствах. Поэтому, думаю, мы должны приложить все усилия, чтобы общаться с ними с недоверием", – сказала Псаки.
При этом она четко обозначила позицию Вашингтона, что именно Россия ответственна за войну на Донбассе.
"Я не представительница Кремля, и я восприняла бы их слова (о геноциде) скептически", – подчеркнула спикер Белого дома.
Что за "геноцид" от Путина?
- На днях Путин выдал очередную ложь о Донбассе: "Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид ". Российские чиновники даже призвали президента РФ "ввести в законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду".
- Ранее Путин уже заявлял, что война на Донбассе далека от завершения. Хозяина Кремля также зацепило, что Украине поставляют опасное для оккупантов летальное вооружение.
- А накануне Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе во время переговоров в Трехсторонней контактной группе. Также не хотят освобождать 60 украинских пленных.