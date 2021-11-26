ДБР допитає Єрмака, викликати можуть і Зеленського

ГБР викличе на допит Єрмака. Фото: колаж "Сьогодні"
Державне бюро розслідувань планує днями допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака щодо підготовки спецоперації із затримання "вагнерівців".
Про це повідомив виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
Він розповів, що слідство поки що не має жодного факту чи доказу причетності Єрмака до зриву спецоперації у захопленні "вагнерівців". Однак допитати голову ОПУ все ж таки планують.
"Ми на протязі декількох днів викликатимемо пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від колег із правоохоронних органів. Найближчими днями запрошуватимемо на допит пана Єрмака, про що він повідомить суспільство особисто – або ми (повідомимо. – Ред.), якщо буде такий запит", – сказав Сухачов.
Щодо ймовірності допиту президента в.о. голови ДБР сказав, що слідчий має право допитати будь-яку людину, незалежно від посади, тож "якщо буде необхідність", слідчий викличе на допит і Володимира Зеленського.
Що відомо
- 29 липня 2020 у Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера", але вона нібито зірвалася після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
- 17 листопада 2021 року журналісти Bellingcat опублікували розслідування резонансної справи. Вони підтвердили, що українська влада справді готувала масштабну спецоперацію. Президент Володимир Зеленський нібито знав про неї.
- Провалилися плани нібито через прохання керівника Офісу президента Андрія Єрмака перенести його на тиждень. Політик побоювався, що після затримання бойовиків Росія відмовиться від запланованого перемир'я на Донбасі.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевняє, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг впливати на проведення спецоперації.
- Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що перенести спецоперацію наказав нібито Зеленський. Він уточнив, що про це він повідомив не особисто президент, а передав Єрмак.