ДБР допитає Єрмака, викликати можуть і Зеленського

ГБР викличе на допит Єрмака. Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань планує днями допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака щодо підготовки спецоперації із затримання "вагнерівців".

Про це повідомив виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Реклама

Він розповів, що слідство поки що не має жодного факту чи доказу причетності Єрмака до зриву спецоперації у захопленні "вагнерівців". Однак допитати голову ОПУ все ж таки планують.

"Ми на протязі декількох днів викликатимемо пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від колег із правоохоронних органів. Найближчими днями запрошуватимемо на допит пана Єрмака, про що він повідомить суспільство особисто – або ми (повідомимо. – Ред.), якщо буде такий запит", – сказав Сухачов.

Щодо ймовірності допиту президента в.о. голови ДБР сказав, що слідчий має право допитати будь-яку людину, незалежно від посади, тож "якщо буде необхідність", слідчий викличе на допит і Володимира Зеленського.

Реклама

Що відомо