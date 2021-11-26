ГБР допросит Ермака, вызвать могут и Зеленского

ГБР вызовет на допрос Ермака. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса президента Андрея Ермака относительно подготовки спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

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Он рассказал, что следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации в захвате "вагнеровцев". Однако допросить главу ОПУ все же планируют.

"Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов. В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично – или мы (сообщим. – Ред.), если будет такой запрос", – сказал Сухачев.

По поводу вероятности допроса президента и.о. главы ГБР сказал, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, так что "если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского.

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