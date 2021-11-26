ГБР допросит Ермака, вызвать могут и Зеленского

ГБР вызовет на допрос Ермака. Фото: коллаж "Сегодня"
Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса президента Андрея Ермака относительно подготовки спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".
Он рассказал, что следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации в захвате "вагнеровцев". Однако допросить главу ОПУ все же планируют.
"Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов. В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично – или мы (сообщим. – Ред.), если будет такой запрос", – сказал Сухачев.
По поводу вероятности допроса президента и.о. главы ГБР сказал, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, так что "если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского.
Что известно
- 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", но она якобы сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.
- 17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat опубликовали расследование резонансного дела. Они подтвердили, что украинские власти действительно готовили масштабную спецоперацию. Президент Владимир Зеленский якобы знал о ней.
- Провалились планы якобы из-за просьбы руководителя Офиса президента Андрея Ермака перенести ее на неделю. Политик опасался, что после задержания боевиков Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации.
- Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что перенести спецоперацию приказал якобы Зеленский. Он уточнил, что об этом ему сообщил не лично президент, а передал Ермак.