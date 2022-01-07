Франція пригрозила Росії закриттям проекту "Північний потік – 2" – у чому причина

Дорога труба проти сумнівної військової авантюри / Колаж "Сьогодні"

Представник влади Франції, яка головує нині в ЄС, заявив, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну має розглядатися питання зупинки газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Заява

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії призведе до "серйозних стратегічних наслідків", і одним із варіантів є зупинка газопроводу "Північний потік-2", який прокладено по дну Балтійського моря.

У Франції чудово розуміють цілі та завдання, які Кремль поставив перед собою.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... Він хоче врізатися у згуртованість ЄС, яка зміцнюється", – сказав Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю BFM TV та RMC Radio. Далі політик уточнив, що головна мета Путіна переділ сфер впливу в Європі, як було після конференції в Ялті між союзними державами часів Другої світової війни у лютому 1945 року, яка дала СРСР контроль над східноєвропейськими країнами.

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Ситуація