Франція пригрозила Росії закриттям проекту "Північний потік – 2" – у чому причина

Дорога труба проти сумнівної військової авантюри / Колаж "Сьогодні"
Представник влади Франції, яка головує нині в ЄС, заявив, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну має розглядатися питання зупинки газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє агенція Reuters.
Заява
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії призведе до "серйозних стратегічних наслідків", і одним із варіантів є зупинка газопроводу "Північний потік-2", який прокладено по дну Балтійського моря.
У Франції чудово розуміють цілі та завдання, які Кремль поставив перед собою.
"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... Він хоче врізатися у згуртованість ЄС, яка зміцнюється", – сказав Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю BFM TV та RMC Radio. Далі політик уточнив, що головна мета Путіна переділ сфер впливу в Європі, як було після конференції в Ялті між союзними державами часів Другої світової війни у лютому 1945 року, яка дала СРСР контроль над східноєвропейськими країнами.
Ситуація
- Росія може використовувати газопровід "Північний потік – 2" як важіль тиску проти Європи. Про це заявив днями держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах із головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
- 7 січня відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ країн НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Йєнса Столтенберга. Головною темою стане агресія Росії проти України.
- А почалося все з того, що Росія стягнула до кордонів України свої військові сили. На Заході та в Україні були впевнені, що агресор планує повномасштабний напад, хоча у самій РФ спростовують це.