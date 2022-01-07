Франция пригрозила России закрытием проекта "Северный поток – 2" – в чем причина

Дорогостоящая труба против сомнительной военной авантюры / Коллаж "Сегодня"
Представитель властей председательствующей нынче в ЕС Франции заявил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину должен рассматриваться вопрос остановки газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает агентство Reuters.
Заявление
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны России приведет к "серьезным стратегическим последствиям", и одним из вариантов является остановка газопровода "Северный поток-2", который проложен по дну Балтийского моря.
Во Франции прекрасно понимают цели и задачи, которые Кремль поставил перед собой.
"Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз ... Он хочет врезаться в сплоченность ЕС, которая укрепляется", – сказал Жан-Ив Ле Дриан в интервью BFM TV и RMC Radio. Далее политик уточнил, что главная цель Путина, передел сфер влияния в Европе, как было после конференции в Ялте между союзными державами времен Второй мировой войны в феврале 1945 года, которая дала СССР контроль над восточноевропейскими странами.
Ситуация
- Россия может использовать газопровод "Северный поток – 2" как рычаг давления против Европы. Об этом заявил на днях госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
- 7 января состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран НАТО под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Главной темой станет агрессия России против Украины.
- А началось все с того, что Россия стянула к границам Украины свои военные силы. На Западе и в Украине были уверены, что агрессор планирует полномасштабное нападение, хотя в самой РФ опровергают это.