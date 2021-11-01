Фавориту виборів у Харкові "намалювали" зайві голоси – ОПОРА

Спостерігачі виявили помилки при підрахунку голосів у бюлетенях / Колаж "Сьогодні"
На дев'яти ділянках лише в одному районі Харкова – у Новобаварському – спостерігачі виявили фальсифікацію протоколів підсумків виборів міського голови.
Про це повідомляє громадська мережа "ОПОРА" .
Зникнення голосів
"Про це стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні ОПОРИ та протоколу Новобаварської районної у місті ТВК", – повідомляє громадська організація.
В ОПОРІ повідомляють, що в результаті кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилася на 160 та 237 відповідно, а у Ігоря Терехова збільшилася на 397 голосів.
"Варто відзначити таку тенденцію: на тих дільницях, де в протоколі ТВК вказано, що Скорик та Немічев набрали 0 або 1 голос, у протоколах ДВК, які отримали спостерігачі ОПОРИ, кількість голосів була значно більшою" , – повідомляє організація, яка подала відповідну заяву до поліції.
Голосування
- На виборах мера Харкова, за результатами опитування виборців, переміг кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов.
- Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін визнав свою поразку на виборах, що відбулися 31 жовтня. Відповідну заяву політик зробив у своєму телеграм-каналі.
- 31 жовтня спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА не пустили на дві дільниці для голосування без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Після того, як вони викликали поліцію, питання вирішилося.
- На виборах у Харкові показали перше дивне порушення. На виборчій дільниці № 631626 на вул. Туркестанська, 1, зафіксовано голосування удвох в одній кабінці .
- На ділянці № 631261 глава ДВК зупинила процедуру голосування через те, що один із виборців подав заяву і зажадав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорта у додатку "Дія".