Європейські лідери їдуть до України: Куліба назвав причину

Постійно прибувають міністри закордонних справ. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну одночасно приїдуть прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Польщі Матеуш Моравецький та Нідерландів Марк Рютте.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Хто ще приїде

Кулеба зазначив, що прем'єр-міністри прибудуть до України "буквально днями".

"Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів – вже практично в дорозі. Також і моя британська колега", – сказав він.

Дмитро Кулеба: "Ми готові працювати з такими партнерами" / Фото: Facebook

За його словами, глави дипломатії центральноєвропейських країн також будуть перебувати в Україні наступного тижня. При цьому паралельно буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які "виконують роль посередників у "нормандському форматі"".

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Міністр заявив, що у 2021 році запросив партнерів приїхати до України у січні-лютому – зокрема для того, щоб в Україні "постійно перебували іноземні посадові особи".

Поїздка Джонсона

Напруженість ситуації навколо України вплинула на плани прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Як зазначається, Джонсон скасував свою першу поїздку до Японії, яка була запланована на середину лютого.

Генеральний секретар японського уряду Хірокадзу Мацуно спростував повідомлення про організацію візиту Джонсона.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що недовіра до дій та слів Росії зберігається, тому заяви Росії про початок відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу вимагають детальнішої інформації та перевірки.

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