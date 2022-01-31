Европейские лидеры едут в Украину: Кулеба назвал причину

Постоянно прибывают министры иностранных дел. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину одновременно приедут премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши Матеуш Моравецкий, а также Нидерландов Марк Рютте.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

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Кто еще приедет

Кулеба отметил, что премьер-министры прибудут в Украину "буквально на днях".

"Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически в пути. Также и моя британская коллега", – сказал он.

Дмитрий Кулеба: "Мы готовы работать с такими партнерами" / Фото: Facebook

По его словам, главы дипломатии центральноевропейских стран тоже будут находиться в Украине на следующей неделе. При этом параллельно будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, которые "выполняют роль посредников в "нормандском формате"".

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Министр заявил, что в 2021 году призвал партнеров приехать в Украину в январе-феврале – в частности для того, чтобы в Украине "постоянно находились иностранные должностные лица".

Поездка Джонсона

Напряженность ситуации вокруг Украины повлияла на планы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как отмечается, Джонсон отменил свою первую поездку в Японию, которая была запланирована на середину февраля.

В то же время генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение об организации визита Джонсона.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому заявления России о начале отвода после учений войск и авиации Западного военного округа требуют более подробной информации и проверки.

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