Евакуація дипломатів: посольство США в Україні не панікує

Крістіна Квін прокоментувала від'їзд деяких співробітників посольства / Фото: Колаж: Сьогодні

Посольство США в Києві, попри від'їзд деяких співробітників та членів їхніх сімей, відкрито та продовжує повноцінно працювати.

Про це повідомила 1 лютого тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у відеозверненні до учасників щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати України.

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"Ми вживаємо розсудливих запобіжних заходів, просячи американських громадян виїхати з України, наказуючи виїхати членам сімей американських держслужбовців і даючи право виїхати працівникам місії. Попри це, ми абсолютно твердо підтримуємо Україну. Я наголошую, посольство США в Києві відкрите і працює в повному обсязі", – наголосила Квін.

США евакуювали з України частину дипломатів

Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Таке рішення продиктоване "міркуваннями безпеки". Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що відкликання дипломатів не вплине на роботу посольства.

Своєю чергою речник МЗС України Олег Ніколенко назвав це рішення передчасним.

Посольство США також рекомендувало американським громадянам, які перебувають в Україні, розглянути можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.

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Штати можуть призначити нового посла в Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена може призначити новим американським послом в Україні Бріджіт Брінк, повідомила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Брінк працювала у посольствах США у Белграді, Тбілісі, Ташкенті, а зараз обіймає посаду посла США у Словаччині.

США з травня 2019 року не можуть призначити посла в Україні. Останньою цю посаду з 2016 по 2019 рік обіймала Марі Йованович.

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На сьогодні тимчасовим повіреним у справах США в Україні є Крістіна Квін.