"Це як рекет у 90-х": Гордон пояснив військовий шантаж Путіна

Гордон розкрив підступний план Путіна. Колаж "Сьогодні"
Кремль створив видимість загрози можливого нападу на Україну, але насправді це лише військовий шантаж, щоб щось виторгувати у Заходу. Але є вигода від цієї напруги і декому в Україні.
Таку думку висловив у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.
"Це абсолютна неправда, жодного зосередження виняткового російських військ на наших кордонах немає. Воно нічим не відрізняється від 2016-17 років за чисельністю, озброєнням і так далі", – заявив він.
Гордон взагалі вважає, що істерія навколо можливого нападу Росії на Україну вигідна не лише Москві, а й Києву. Наприклад, відволікти увагу можливою війною від скандалу з "вагнерівцями", від невдалої політики влади.
"Чим ця ситуація цікава Росії? По-перше, Росію влаштовує слабке керівництво України – таке, як сьогодні. Я вважаю, що Росія зацікавлена у збереженні Зеленського, тому що він зрозумілий, він слабкий, з ним просто вести справи... Другий момент – завдяки чуткам, що Росія нападе, Росія зараз виторговуватиме у Заходу якісь речі, щоб вона не напала. Цей як рекет у 90-х – приходили до підприємця, створювали проблеми та за гроші їх вирішували. Та сама ситуація – створення проблем та вирішення їх за щось", – пояснив журналіст.
Росія зібралася нападати на Україну?
- І в Україні, і на Заході заявляють, що є серйозна загроза вторгнення Росії в Україну в січні наступного року, а вдарити окупанти нібито збираються з трьох боків – з Білорусі, окупованого Криму та безпосередньо з боку РФ. Водночас Гордон пояснював, що чекає на РФ у разі великої війни.
- Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що бліцкригу від РФ не буде, але Путін має інший сценарій по Україні. Він пояснив, чого у жодному разі не можна допустити нашій країні.
- У Кремлі це називають "цілеспрямованою інформаційною кампанією та вкиданням". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це все нагнітання напруженості, щоб подати Росію як сторону, яка загрожує процесу врегулювання на Донбасі.
- Тим часом екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж передрік Россії провал в Україні і впевнений, що це буде сильний удар по Путіну.