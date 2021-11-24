"Це як рекет у 90-х": Гордон пояснив військовий шантаж Путіна

Гордон розкрив підступний план Путіна. Колаж "Сьогодні"

Кремль створив видимість загрози можливого нападу на Україну, але насправді це лише військовий шантаж, щоб щось виторгувати у Заходу. Але є вигода від цієї напруги і декому в Україні.

Таку думку висловив у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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"Це абсолютна неправда, жодного зосередження виняткового російських військ на наших кордонах немає. Воно нічим не відрізняється від 2016-17 років за чисельністю, озброєнням і так далі", – заявив він.

Гордон взагалі вважає, що істерія навколо можливого нападу Росії на Україну вигідна не лише Москві, а й Києву. Наприклад, відволікти увагу можливою війною від скандалу з "вагнерівцями", від невдалої політики влади.

"Чим ця ситуація цікава Росії? По-перше, Росію влаштовує слабке керівництво України – таке, як сьогодні. Я вважаю, що Росія зацікавлена ​​у збереженні Зеленського, тому що він зрозумілий, він слабкий, з ним просто вести справи... Другий момент – завдяки чуткам, що Росія нападе, Росія зараз виторговуватиме у Заходу якісь речі, щоб вона не напала. Цей як рекет у 90-х – приходили до підприємця, створювали проблеми та за гроші їх вирішували. Та сама ситуація – створення проблем та вирішення їх за щось", – пояснив журналіст.

Росія зібралася нападати на Україну?