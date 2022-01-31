Це знищить Україну! Данилов розкрив небезпечний сценарій

Олексій Данілов заявив, що Москва може влаштувати провокацію в будь-який момент. / Фото: Колаж: Сьогодні

У разі вторгнення Російської Федерації Україна може призвати в армію до 2,5 мільйона людей.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, повідомляє Associated Press.

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За його словами, Москва може влаштувати провокацію "у будь-який момент", проте повномасштабне вторгнення вимагатиме масштабної підготовки, яку "можна буде легко виявити".

"Зіткнуться з відповіддю"

"Підготовчий період (до повномасштабного вторгнення – прим. ред.), який помітить весь світ, може тривати від трьох до семи днів. Ми поки що цього не бачимо і чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємось", – сказав він.

Також Данилов зазначив, що в Україні не можуть допустити паніки:

"Нам дуже складно тримати під контролем економічну ситуацію, коли всі ЗМІ твердять, що війна розпочнеться завтра. Паніка – це сестра поразки".

При цьому він заявив, що Україна може швидко "посилити свої 250-тисячні збройні сили" у разі наступу Росії і що там "зіштовхнуться з відповіддю всього суспільства, громадян та військових".

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За його словами, до 420 000 українців здобули бойовий досвід у боротьбі з проросійськими сепаратистами на сході України, а до мільйона в країні – мають мисливські ліцензії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. / Фото: Ураїнська правда

Мінські угоди

Серед іншого, Олексій Данилов заявив, що Україні необхідно переглянути угоду 2015 року, підписану у Мінську.

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"Виконання Мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати – а німці та французи дивилися на це, – усім розумним людям вже було зрозуміло, що реалізувати ці документи неможливо", – сказав він.

На думку Данилова, якщо Захід наполягатиме на виконанні Мінських угод у їхньому теперішньому вигляді, то це "буде дуже небезпечно для України", зазначивши, що якщо суспільство не ухвалить цих угод, то це може призвести до "дуже складної внутрішньої ситуації, і Росія на це розраховує".

Також секретар РНБО закликав до переговорів щодо нового документу, який "можна було б реально реалізувати".

Україна в НАТО

Крім цього, Данилов засудив вимоги Росії до НАТО щодо заборони Україні будь-коли вступати до Альянсу. За його словами, Україна зробила вибір на користь інтеграції до НАТО та Європейського Союзу, що відображено у її Конституції.

"Ніхто не має права диктувати нам, маємо ми або не маємо вступати в союзи. Це суверенне право нашого народу", – сказав він.

Допомога Україні

За словами Олексія Данилова, Україні потрібно більше західної зброї. Він зазначив, що це "єдине прохання" до партнерів України – дати їй "більше зброї, щоб захистити себе".

Також він розкритикував дії Німеччини, коли країна відмовилася надати Україні зброю. Данилов заявив, що Берлін "не зміг належним чином вибачитись перед українцями за нацистські злочини під час Другої світової війни, коли Україна була частиною Радянського Союзу".

Нагадаємо, постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ погрожувала військовими діями у разі невиконання своїх вимог. При цьому вона нагадала, що Росія погрожує не лише Україні.

Загроза вторгнення Росії