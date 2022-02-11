"Це твоя остання помилка": Мураєв звернувся до Зеленського через санкції проти каналу "Наш"

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Ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв емоційно звернувся до президента України Володимира Зеленського після запровадження санкцій РНБО проти телеканалу "НАШ".

"Я, Бог бачить, не хотів говорити багатьох речей і багато робити. Тепер я розумію, що я повинен. Володимире Олександровичу, це твоя остання помилка, і ми точно станемо твоїм вироком. Я, принаймні, для цього зроблю все", – заявив Мураєв в ефірі каналу "НАШ".

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Мураєв вважає санкції помилкою влади

Євген Мураєв раніше заявляв, що запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ" невигідне владі. За словами Мураєва, хоч би яка ситуація в країні була, "НАШ" залишиться "єдиним каналом, який дає майданчик для всіх", у тому числі для представників влади.

"Закрити вас – це вистрілити собі в ногу... Це неможливо, це нераціонально, це безглуздо. Це більше зашкодить, ніж допоможе", – наголосив він.

Санкції РНБО проти телеканалу "НАШ"

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів 11 лютого, що проти телеканалу "НАШ" запроваджуються санкції на підставі "відповідних документів за поданням СБУ".

"Зокрема, введено санкції проти компанії Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал НАШ) та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка зареєстрована на Кіпрі в м. Лімассол", – сказав він.

Два тижні тому видання Українська правда повідомило, що СБУ готує документи для внесення до списку санкцій телеканалу "НАШ". Як розповідають джерела видання, вже деякий час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на каналі та готує подання до РНБО.

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Натомість петиція про блокування цього каналу набрала необхідну кількість голосів на сайті Офісу президента. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада готова розглядати санкції проти каналу, як тільки отримає подання від СБУ.

За даними ЗМІ, СБУ проводила і перевірку щодо контактів з російською агентурою екснардепа Євгена Мураєва, який у 2021 році передав управління телеканалом НАШ трудовому колективу.

У МЗС Великої Британії раніше заявили, що Євген Мураєв фігурує у планах Кремля щодо встановлення у Києві маріонеткового проросійського уряду. Сам Мураєв спростував цю інформацію й нагадав, що перебуває під санкціями РФ і йому заборонено в'їзд до цієї країни.

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Нагадаємо, у 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK та NewsOne, підконтрольних лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Це рішення президент пояснив тим, що канали фінансувалися Росією та займалися пропагандою.