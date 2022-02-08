Це російський фольклор: у Кремлі виправдалися за хамство Путіна та "красуню" на адресу Зеленського

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Після переговорів з Макроном 7 лютого російський лідер Путін допустив на прес-конференції хамський випад у бік президента України. "Подобається, не подобається, терпи моя красуня", – заявив господар Кремля, коментуючи позицію Києва щодо Мінських угод – 2.

Після хвилі обурення прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спробував збити хвилю негативу на адресу свого шефа. "У заяві президента РФ Володимира Путіна йдеться про те, що держава, яка взяла на себе зобов'язання, повинна їх виконувати", – такі пояснення дав Дмитро Пєсков. ТАРС .

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"Б'юся об заклад, це було дуже важко перекласти французькою. Президент мав на увазі, якщо держава взяла на себе зобов'язання, то ці зобов'язання треба виконувати", – сказав він.

Журналісти також запитали у Пєскова, чи не висловлено з пісні колективу "Червона цвіль".

"Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цієї групи, і думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичив це з російського фольклору", – відповів Пєсков.

Передісторія

Президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до української влади щодо виконання Мінських угод щодо врегулювання російсько-української війни, процитувавши російську приказку.

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Висловлювання Путіна не залишилося поза увагою України. Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен жорстко відповісти на слова Путіна у тому, що треба потерпіти.

"Звертаюся до Зеленського, влади та їхніх прихильників. Слова Путіна – те, на що слід відповісти з усією жорсткістю. Диктатор із країни-агресора дуже хоче, щоб Україна сама впала в його пазурі. І дозволяє собі звернутися до президента України: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуня", – сказав він.

Переговори Макрона та Путіна

7 лютого у Москві відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, які тривали понад 5 годин. Серед іншого президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "все поводилися відповідально".

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Після переговорів стало відомо, що Володимир Зеленський відкликав закон про особливий статус Донбасу . Відхилення законопроекту вимагала саме Росія, хоча українська влада це неодноразово заперечувала.