Это русский фольклор: в Кремле оправдались за хамство Путина и "красавицу" в адрес Зеленского

Песков прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица" / Фото: Коллаж: Сегодня

После переговоров с Макроном 7 февраля, российский лидер Путин допустил на пресс-конференции хамский выпад в сторону президента Украины. "Нравится, не нравится, терпи моя красавица", – заявил хозяин Кремля, комментируя позицию Киева по поводу Минских соглашений – 2.

После волны возмущения, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался сбить волну негатива в адрес своего шефа. "В заявлении президента РФ Владимира Путина речь идет о том, что государство, которое взяло на себя обязательства, должно их выполнять", – такие пояснения дал Дмитрий Песков, как передает ТАСС.

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"Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский. Президент имел ввиду, если государство взяло на себя обязательства, то эти обязательства надо выполнять", – сказал он.

Журналисты также спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива "Красная плесень".

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовала это из русского фольклора", – ответил Песков.

Предыстория

Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку.

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Высказывание Путина не осталось без внимания Украины. Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен жестко ответить на слова Путина о том, что надо потерпеть.

"Обращаюсь к Зеленскому, власти и их сторонникам. Слова Путина – то, на что следует ответить со всей жесткостью. Диктатор из страны-агрессора очень хочет, чтобы Украина сама упала в его когти. И позволяет себе обратиться к президенту Украины: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", – сказал он.

Переговоры Макрона и Путина

7 февраля в Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые длились более 5 часов. Среди прочего, президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все вели себя ответственно".

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После переговоров стало известно, что Владимир Зеленской отозвал закон об особом статусе Донбасса. Отклонения законопроекта требовала именно Россия, хотя украинские власти это неоднократно отрицали.