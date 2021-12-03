"Це РФ має дати гарантії": Кулеба різко відповів Путіну про НАТО

Кулеба поставив місце господаря Кремля. Колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув умову президента Росії Володимира Путіна, що Україна чи Захід мають гарантувати Москві нерозширення НАТО на Схід. Про це повідомляє МЗС у Twitter.
Його обурили заяви з Кремля.
"Це Росія розширює кордони і Росія порушувала міжнародне право. Я відкидаю ідею, що ми маємо щось гарантувати Росії. Росія повинна гарантувати, що вона не продовжуватиме агресію проти будь-якої країни", – сказав Кулеба.
Міністр підкреслив, що Росія не має права впливати на рішення Києва та Альянсу. Також він закликав США та їхніх союзників відкинути вимоги Москви.
"У нас є золоте правило української дипломатії: жодних рішень щодо України без України. Тому, якщо хтось, навіть наші найближчі друзі, вирішить що-небудь, пов'язане з Україною за нашою спиною, ми не визнаємо це рішення", – заявив глава МЗС України.
Що там із НАТО?
- 1 грудня президент РФ Володимир Путін зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на Схід, натякаючи, мовляв, ніякого членства для України. І не просто на словах – у Кремлі хочуть отримати від Альянсу юридичні гарантії безпеки.
- А нещодавно в НАТО пригрозили Росії у разі вторгнення в Україну. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловився про накопичення військ РФ поблизу нашої країни.
- Раніше Кулеба називав головну перешкоду, яка заважає Україні вступити до НАТО. Більшість членів Альянсу не проти там бачити Україну, але деякі країни зривають плани Києва.