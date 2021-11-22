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Що Україні заважає вступити до НАТО – Кулеба назвав головну перешкоду

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 листопада, 10:47
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Більшість членів Альянсу не проти там бачити Україну, але деякі країни зривають плани Києва
Кулеба впевнений, що Україна опиниться в НАТО. Колаж "Сьогодні"
Кулеба впевнений, що Україна опиниться в НАТО. Колаж "Сьогодні"

Головною проблемою для вступу України до НАТО є російський фактор. Деякі члени Альянсу бояться реакції Росії, якщо нашій країні нададуть членство.

Про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24 міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"На жаль, кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, порушують питання – що на це скаже Росія? – сказав він.

Київ регулярно закликає такі країни припинити дивитися на Україну через призму Росії, оскільки це не те, що вони нам неодноразово обіцяли з 2008 року, коли НАТО говорило, що жодна третя сторона не впливатиме на рішення про членство нашої країни.

"Цю позицію задекларовано на всіх рівнях, але, на жаль, на практиці ми бачимо, що російський фактор відіграє свою роль. Справжньою перепоною для членства України в НАТО, на жаль, є той факт, що деякі країни дивляться на Україну через призму своїх відносин з Росією", – сказав міністр.

При цьому він упевнений, що Україна вступить до НАТО, оскільки багато країн це підтримують, але на весь свій час.

"Наразі необхідно працювати і не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу до НАТО. Є трек реформ, ми просунулися у реформуванні країни, зокрема у військовій сфері та векторі безпеки. На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і у Брюсселі наші партнери вітають це. Під час візиту президента до Вашингтона було укладено важливу оборонну угоду, яка визначає п'ять секторів, за якими розвиватиметься оборонна співпраця. Наразі ведеться діалог щодо визначення конкретних проєктів", – резюмував глава МЗС України.

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Україна – ЄС – НАТО

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна у найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Водночас Дмитро Кулеба назвав причину, чому Україну не беруть в ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки вимог реформ.
  • Ось тільки в Європі не всі з цим погоджуються. Так, наприклад, президент Естонії Керсті Кальюлайд раніше заявляла, що Україні потрібно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. За її словами, Київ поки "на відстані кількох світлових років" від виконання всіх умов.
  • А секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що На Україну, звичайно, чекають в Альянсі, але "не завтра". При цьому він закликав не боятися реакції Росії.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що РФ не має права вето щодо членства України в НАТО і пообіцяв, що Америка надаватиме всіляку підтримку Києву, щоб вдалося досягти цієї мети. А ось тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін пояснила, чому Україна не готова до ЄС та НАТО.

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