Хочуть позбутися ОБСЄ – Арестович розкрив підступний план Росії

Арестович заступився за місію ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"
Росія своїми діями підриває повноваження спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, яким навіть довелося частково тимчасово зупинити свою роботу.
Про це заявив спікер української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, передає РБК-Україна.
За його словами, Київ розцінює дії росіян як спробу витіснити ОБСЄ з окупованих територій.
"Дві доби їх бази (ОБСЄ. – Ред.) у Донецьку і Горлівці були блоковані. Вчора спробували виїжджати – не пустили. Українська делегація розглядає ці дії як системний підрив повноваження Місії... Ще раз підкреслюємо, що діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами – Україною і РФ", – сказав Арестович.
Нагадаємо, 17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що в окупованому Донецьку підконтрольні бойовикам демонстранти влаштували мітинг під офісом ОБСЄ і навіть заблокували вхід в готель, де базуються спостерігачі. Вони вимагали звільнення затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків.
Водночас у пресслужбі ОБСЄ уточнили, що мова йде про призупинення місії в Донецьку, а в Луганській області вона працює, пише Дом.
Росія виживає ОБСЄ з Донбасу?
- Місія спостерігачів ОБСЄ працювала у двох прикордонних пунктах – "Гуково" і "Донецьк" – з 29 липня 2014 року. Дію мандата місії регулярно продовжували на 4 місяці.
- На початку осені офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ 2 вересня Росія оголосила про рішення не продовжувати мандат групи спостерігачів ОБСЄ на міжнародних автомобільних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону після його закінчення 30 вересня.
- У МЗС РФ стверджують, що спостерігачі нібито не зафіксували жодного факту перекидання зброї з території РФ на Донбас. У Росії вважають, що спостерігачі ОБСЄ на російсько-українському кордоні не справляють позитивного впливу на процес врегулювання і продовження прикордонної місії недоцільне.
- Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков уже заявив, що це відмова Росії від Мінських угод.