Хочуть позбутися ОБСЄ – Арестович розкрив підступний план Росії

Арестович заступився за місію ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Росія своїми діями підриває повноваження спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, яким навіть довелося частково тимчасово зупинити свою роботу.

Про це заявив спікер української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, передає РБК-Україна.

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За його словами, Київ розцінює дії росіян як спробу витіснити ОБСЄ з окупованих територій.

"Дві доби їх бази (ОБСЄ. – Ред.) у Донецьку і Горлівці були блоковані. Вчора спробували виїжджати – не пустили. Українська делегація розглядає ці дії як системний підрив повноваження Місії... Ще раз підкреслюємо, що діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами – Україною і РФ", – сказав Арестович.

Нагадаємо, 17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що в окупованому Донецьку підконтрольні бойовикам демонстранти влаштували мітинг під офісом ОБСЄ і навіть заблокували вхід в готель, де базуються спостерігачі. Вони вимагали звільнення затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків.

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Водночас у пресслужбі ОБСЄ уточнили, що мова йде про призупинення місії в Донецьку, а в Луганській області вона працює, пише Дом.

Росія виживає ОБСЄ з Донбасу?