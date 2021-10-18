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Хотят избавиться от ОБСЕ – Арестович раскрыл коварный план России

Сергей Мартынец
18 октября, 12:59
Оккупанты совсем обнаглели – не могут справиться с ВСУ, так добрались до международных наблюдателей

Арестович вступился за миссию ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"

Россия своими действиями подрывает полномочия наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, которым даже пришлось частично приостановить свою работу.

Об этом заявил спикер украинского стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает РБК-Украина.

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По его словам, Киев расценивает действия россиян как попытку вытеснить ОБСЕ с оккупированных территорий.

"Двое суток их базы (ОБСЕ. – Ред.) в Донецке и Горловке были блокированы. Вчера попытались выезжать – не пустили. Украинская делегация рассматривает эти действия как системный подрыв полномочия Миссии… Еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами – Украиной и РФ", – сказал Арестович.

Напомним, 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что в оккупированном Донецке подконтрольные боевикам демонстранты устроили митинг под офисом ОБСЕ и даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели. Они требовали освобождения задержанного недавно "офицера" боевиков.

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В то же время в пресс-службе ОБСЕ уточнили, что речь идет о приостановлении миссии в Донецке, а в Луганской области она работает, пишет Дом.

Россия выживает ОБСЕ с Донбасса?

  • Миссия наблюдателей ОБСЕ работала в двух пограничных пунктах – "Гуково" и "Донецк" – с 29 июля 2014 года. Действие мандата миссии регулярно продлевали на 4 месяца.
  • В начале осени официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября Россия объявила о решении не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы после его истечения 30 сентября.
  • В МИД РФ утверждают, что наблюдатели якобы не зафиксировали ни одного факта переброски оружия с территории РФ на Донбасс. В России считают, что наблюдатели ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывают позитивного влияния на процесс урегулирования и продолжение пограничной миссии нецелесообразно.
  • Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уже заявил, что это отказ России от Минских соглашений.

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