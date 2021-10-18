Хотят избавиться от ОБСЕ – Арестович раскрыл коварный план России

Арестович вступился за миссию ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"

Россия своими действиями подрывает полномочия наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, которым даже пришлось частично приостановить свою работу.

Об этом заявил спикер украинского стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает РБК-Украина.

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По его словам, Киев расценивает действия россиян как попытку вытеснить ОБСЕ с оккупированных территорий.

"Двое суток их базы (ОБСЕ. – Ред.) в Донецке и Горловке были блокированы. Вчера попытались выезжать – не пустили. Украинская делегация рассматривает эти действия как системный подрыв полномочия Миссии… Еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами – Украиной и РФ", – сказал Арестович.

Напомним, 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что в оккупированном Донецке подконтрольные боевикам демонстранты устроили митинг под офисом ОБСЕ и даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели. Они требовали освобождения задержанного недавно "офицера" боевиков.

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В то же время в пресс-службе ОБСЕ уточнили, что речь идет о приостановлении миссии в Донецке, а в Луганской области она работает, пишет Дом.

Россия выживает ОБСЕ с Донбасса?