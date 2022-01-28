"Це не якісь там хлопчики": Зеленський пояснив, хто зупинить вторгнення Росії

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Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю західним журналістам заявив, що Україна має потужну армію, яка здатна захистити країну від російської агресії. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

Потрібно діяти без паніки, у нас потужна армія, треба її озброювати. Потужна економіка дає можливість покращувати озброєння, збільшувати зарплати військовим. Сьогодні ситуація така, що ми повністю довіряємо нашій армії, це не новачки, це не якісь там хлопчики. Це серйозна армія. Ми точно не слабші за рівень НАТО, наша армія – це практики. На жаль, я говоритиму цинічні слова. Вони воювали, вони поховали своїх друзів, але захищали країну. Вони стріляли, вони вбивали. Вони показали себе дуже сильно і досить непогано в Афганістані. Народ стоятиме пліч-о-пліч з армією і захищатиме", – сказав він.

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Ситуація в армії

Армія побільшає

Президент Володимир Зеленський підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил України, а також про національний спротив – створення територіальної оборони. Законом збільшується чисельність ЗСУ з метою створення та забезпечення функціонування окремого роду військ – сил територіальної оборони ЗСУ, створення якого передбачено законом про основи національного опору, а також розвитку Сил спеціальних операцій на користь формування руху опору.

Чисельність української армії збільшено на 11 000 військовослужбовців: 10 000 для військ територіальної оборони, 1000 – для Сил спецоперацій. Наразі загальна чисельність ЗСУ становитиме 261 000 осіб, з них 215 000 – військовослужбовці.

Крім того, 27 січня Верховна Рада дозволила озброювати добровільні загони територіальної оборони протитанковими ракетними комплексами та ПЗРК.