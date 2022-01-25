"Це легко перевірити": Мураєв відповів на закиди щодо агента Кремля з важливим дорученням

Колишній депутат Верховної Ради Євген Мураєв відповів спецслужбам Великої Британії, які підозрюють його нібито в участі у плані Кремля щодо встановлення проросійського уряду в Україні.

"Очевидно, що я громадянин України, у мене немає інших паспортів, немає ніяких зв'язків із сусідніми державами, я не маю там власності і не отримую звідти жодних транзакцій. Тому прив'язати мене до чогось абсолютно безглуздо і неможливо", – заявив він у ефірі телеканалу "Україна 24".

Політик нагадав, що проти нього запроваджено російські санкції ще з 1 листопада 2018 року.

Реклама

"Це легко перевіряється будь-якою спецслужбою, включаючи українську та спецслужби Великої Британії. Це виглядає дуже комічно", – наголосив Мураєв.

Що трапилося з Мураєвим

23 січня у МЗС Великої Британії заявили про план керівництва Російської Федерації, згідно з яким у Києві потрібно встановити проросійський уряд. Прізвище Мураєв там фігурує як учасник схеми, який очолить "маріонеткову" владу.

Така інформація пролунала і на американському телеканалі CNN. Там запевняють, що докази існування такого плану Кремля з Мураєвим вже мають розвідники США та Великої Британії.

Сам Євген Мураєв заявив, що це неправдива інформація. За словами політика, це "дурість". Екснардеп також нагадав, що перебуває під санкціями Росії і йому заборонено в'їзд до цієї країни.

Реклама

Раніше в Офісі президента заявили, що до інформації британського уряду про Євгена Мураєва потрібно поставитися серйозно.