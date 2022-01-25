"Это легко проверить": Мураев ответил на упреки насчет агента Кремля с важным поручением

Евгений Мураев, коллаж "Сегодня"

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев ответил спецслужбам Великобритании, которые подозревают его якобы в участии в плане Кремля по установлению пророссийского правительства в Украине.

"Очевидно, что я гражданин Украины, у меня нет других паспортов, нет никаких связей с соседними государствами, я не имею там собственности и не получаю оттуда никаких транзакций. Поэтому привязать меня к чему-то абсолютно глупо и невозможно", – заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Политик напомнил, что против него введены российские санкции еще с 1 ноября 2018 года.

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"Это легко проверяется любой спецслужбой, включая украинскую и спецслужбы Великобритании. Это выглядит очень комично", – подчеркнул Мураев.

Что случилось с Мураевым

23 января в МИД Великобритании заявили о плане руководства Российской Федерации, согласно которому в Киеве нужно установить пророссийское правительство. Фамилия Мураев там фигурирует как участник схемы, который возглавит "марионеточную" власть.

Похожая информация прозвучала и на американском телеканале CNN. Там уверяют, что доказательства существования такого плана Кремля с Мураевым уже есть у разведчиков США и Великобритании.

Сам Евгений Мураев заявил, что это неправдивая информация. По словам политика, это "глупость". Экс-нардеп также напомнил, что находится под санкциями России и ему запрещен въезд в эту страну.

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Ранее в Офисе президента заявили, что к информации британского правительства об Евгении Мураеве нужно отнестись серьезно.