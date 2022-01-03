Це була ключова тема. У Зеленського повідомили нові деталі розмови з Байденом

Зеленський та Байден говорили про Росію. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову пізно ввечері 2 січня з американським лідером Джо Байденом, але Банкова лише зараз повідомила деталі переговорів. Основною темою стали російські війська біля кордонів України та ситуація на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

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Зеленський привітав активну роль США у врегулюванні військової ескалації. Також він наголосив на важливості запланованих на січень переговорів США – РФ та РФ – НАТО.

"Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО", – заявив президент України.

Також він радий був почути від Байдена один із головних меседжів – "нічого про Україну без України", і подякував за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі нападу Росії на Україну.

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Президенти обговорили кроки, які робить Україна в рамках "мінського" та "нормандського" форматів, та наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль. Також говорили про економічні та енергетичні виклики (судячи з усього, натяк на "Північний потік – 2"), Зеленський проінформував Байдена про просування економічних реформ у нашій країні.

"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – сказав Зеленський.

Днями Байден дзвонив Путіну та говорив про Україну

30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову. Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.

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Наступного дня Байден сказав журналістам, що чітко озвучив Путіну позицію щодо України.

"Ми дали зрозуміти президенту Путіну, що якщо він вживе ще якихось дій, вторгнеться в Україну, то нами будуть застосовані суворі санкції. Ми збільшимо свою присутність у Європі разом з нашими союзниками по НАТО, і це буде (для Росії) високою ціною, яку їй доведеться заплатити", – сказав він.

Тим часом голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф назвав єдиний спосіб, як стримати Путіна від вторгнення в Україну. Він також дав зрозуміти Москві, що якщо буде напад на Україну, то Росія підставить сама себе.