Це буде вихід із "Мінська": у Зеленського відреагували на рішення РФ щодо "Л/ДНР"

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Держдума займається ескалацією закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР". На цьому наголосив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Про це пише Інтерфакс-Україна .

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За його словами, вкрай неповажне до німецької сторони як до учасниці "нормандського формату" прийняття депутатами такого рішення саме в той момент, коли в Москві знаходиться канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Можна тільки жалкувати, що в Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише посилює ситуацію в Європі", – сказав він.

Також він зазначив, що сама постановка питання у Росії про визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування Мінських документів".

Михайло Подоляк вважає, що якщо РФ таким чином вирішила вийти з Мінських домовленостей, це ще раз доводить, що саме російська сторона відповідає за відсутність суттєвого прогресу в переговорному процесі.

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Визнання Росією "Л/ДНР"

Депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" . Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проект постанови про консультацію з МЗС щодо проекту постанови КПРФ.

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" . Проект відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

Реакція України

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія .

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада засуджуватиме таке рішення Держдуми Росії, якщо воно буде ухвалено. Але Рада не зможе вплинути на рішення Держдуми, бо це не пов'язані структури.

Водночас, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.