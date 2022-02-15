Это будет выход из "Минска": у Зеленского отреагировали на решение РФ по "Л/ДНР"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк / Фото: Коллаж: Сегодня

Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Реклама

По его словам, крайне неуважительно к немецкой стороне, как к участнице "нормандского формата", принятие депутатами такого решения именно в тот момент, когда в Москве находится канцлер Германии Олаф Шольц.

"Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое лишь усугубляет ситуацию в Европе", – сказал он.

Также он отметил, что сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов".

Михаил Подоляк считает, что если РФ таким образом решила выйти из Минских договоренностей, это еще раз доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе.

Реклама

Признание Россией "Л/ДНР"

Депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.



14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.



19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Реакция Украины

Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада будет осуждать такое решение Госдумы России, если оно будет принято. Но Рада не сможет повлиять на решение Госдумы, потому что "это не связанные структуры".

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений. По мнению Кремля, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей должны быть интегрированы в состав страны на особых условиях.