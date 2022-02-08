"Путін задумався – йому потрібно ухвалити рішення" – Курт Волкер про вторгнення Росії, "нормандський формат" і нові союзи України

Курт Волкер: "Я не бачу зацікавленості Росії у "нормандській зустрічі". Фото: колаж "Сьогодні"

Незважаючи на переполох з посольствами США на території України американські дипломати продовжують вивчати українське питання в межах нашої країни. Постійний представник США в НАТО та спеціальний представник Держдепартаменту з питань України (2017-2019) Курт Волкер тепер займатиметься ще й питаннями освіти.

Він став співзасновником першого свого роду вищого навчального закладу American University Kyiv. Це університет, де студенти зможуть отримати подвійний диплом українського та американського зразка, навчаючись на території України. На презентації ВНЗ журналіст "Сегодня" поговорила з Волкером про партнерство з іншими країнами, небезпеку російського вторгнення та ймовірність зміни переговорного формату щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Реклама

Про союз України з Польщею та Великобританією

— Як Ви оцінюєте перспективи Союзу Польщі, Британії та України?

— На мою думку, Україна, як і будь-яка інша країна, вітала б всебічну підтримку. Адже правда, польська та британська підтримка важлива. Багато інших країн також підтримують Україну, серед них – Канада та США. Я вважаю, важливо, щоби всі максимально робили те, що можуть. Це добре. Не скажу, що є якась магія у цих трьох країнах. Думаю, що Україні варто шукати та отримувати стільки підтримки, скільки потрібно.

Реклама

Про нагнітання паніки

— Український президент під час нещодавнього інтерв'ю іноземним ЗМІ сказав, що на Заході інколи нагнітають надмірну паніку. Як ви вважаєте, чи справді паніка перебільшена?

— По-перше, почнемо з можливостей. Росія накопичила значний військовий потенціал в Україні та навколо неї, навіть у Білорусі. Це вражає, і ми ставимося до цього серйозно. По-друге, ми не знаємо намірів та планів Путіна. Були дебати про те, чи він вторгатиметься чи ні. По-третє, президент Зеленський виявив занепокоєння. Навіть якщо Путін все ж таки готовий зробити якесь вторгнення, важливо зберігати впевненість. Тому що Україна – країна сильна та стійка. Вона має підтримку держав, про які ми говорили: Польща, Британія, Сполучені Штати. Давайте не сприйматимемо це як негайну кризу. Давайте визнаємо це. Будемо готові та виявимо впевненість, що Україна впорається.

Курт Волкер: "Україна – країна сильна та стійка". Фото: Ганна Ткаченка / Фото: Сьогодні

Реклама

Про гарантії безпеки та переговори США – РФ

— Як Ви вважаєте, чим завершаться переговори Байдена та Путіна щодо гарантій безпеки? Останні заяви Путіна вказують, що Кремль залишився незадоволеним розмовою з Білим домом.

— Це дуже цікаво, оскільки росіяни висунули такі вимоги до США та НАТО, які вони знали, що США і НАТО відкинули. І вони відхилили їх. І Путін каже: "О, вони це відкинули". Я не думаю, що він був здивований або хтось був здивований.

Я вважаю, що діалог продовжиться. Сумніваюся, що США ухвалять пропозиції РФ. Або що Росія скаже: Нічого, не звертайте уваги, все добре. Незгоди та переговори продовжаться.

Що спробували зробити Штати, це запропонувати кілька сфер, де можна проводити конструктивні переговори: наприклад, контроль озброєнь, яких російські можуть повернутися, якщо будуть позитивні зрушення.

І знову ми повертаємось до цього розрахунку Росії: почнуть вони нове вторгнення в Україну чи ні. І я думаю, що розрахунки формуються з уявлень про те, чи буде сильна підтримка України, чи висвітлюватиметься російська агресія, якщо вони її виявлять. Я думаю, Путін задумався про ці речі. Позитивний ефект від уваги медіа до агресії в тому, що воно підвищує ставки для Росії щодо реального початку вторгнення. Це трохи зменшує його ймовірність.

Про "нормандську зустріч"

— Якщо шанси на проведення "нормандської зустрічі" на рівні лідерів – чи можлива вона цього року?

— Я сумніваюся в цьому. Французи та німці не зможуть змусити Росію погодитися на це. А зацікавлення з боку РФ я не бачу. Не думаю, що вона погодиться, хіба що вимагатиме попереднього засідання щодо її вимог, якого не буде.

Про завершення війни

— Для кого, на вашу думку, цей формат більш вигідний?

— Це вигідно для Німеччини та Франції. Тому що вони ставлять себе у центр дипломатичного процесу, де намагаються примирити сторони конфлікту. Але реальність така, що Росія не сприймає це серйозно взагалі. Вона не визнає, що окупувала Україну. Що вона запровадила війська на Донбас. Не визнає, що це суперечить Мінським домовленостям. Росія нічого не робить у цьому "нормандському форматі". І гадаю, у разі України це чинить на неї тиск, коли кажуть, що вони імплементують Мінські угоди. Україна може виконувати лише те, що від неї залежить.

Україна ухвалила законодавство, яке обговорювалося: особливий статус, вибори. Але вона не може реалізувати ці угоди, доки Росія окупує частину території. Тому процес не зрушувався з мертвої точки протягом багатьох років.

Загвоздка полягає в тому, що Росії потрібно ухвалити рішення. Якщо Росія вирішить закінчити війну, вона може це зробити завтра. Мінські домовленості, Мінські переговори, тристороння контактна група, "нормандський формат" або будь-який інший формат підійдуть для обговорення деталей. Але все має розпочатися із цього фундаментального рішення.

Курт Волкер: "Якщо Росія вирішить закінчити війну, вона може це зробити завтра". Фото: Ганна Ткаченко / Фото: Сьогодні

Про розширення "нормандського формату"

— Якщо ми говоримо про розширення "нормандського формату", чи могли б Ви спрогнозувати, коли це може статися?

— За умовами "нормандського формату" потрібна згода Франції та Німеччини як провідних країн, а також Росії та України в тому, що вони хочуть участі інших країн у новому форматі переговорів. Я гадаю, це малоймовірно. Тож я не покладав би великих надій на зміну "нормандського формату". І це нормально, тому що я думаю, французи, німці та американці тісно співпрацюють у відносинах із Росією, навіть у рамках формату як такого, для створення нового формату, припустимо "Будапешт" або "Будапешт плюс" або якось ще. Це, звісно, можна здійснити. Але сьогодні немає активних дій щодо цього. І на мій погляд, причина цього – те, що я озвучив раніше. Якщо Росія заперечує, що вона веде цю агресію проти України, підтримує війну, заперечує свою участь у Мінських угодах, то я не думаю, що хтось зацікавлений у створенні нового формату, тому що це нічого не змінить.

Як повідомляв сайт "Сегодня", раніше Курт Волкер заявляв, що вторгнення Росії в Україну створить 5 проблем для України та Європи.

Також ми інформували про те, що, на думку Курта Волкера, змусить Путіна припинити війну в Україні