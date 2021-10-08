"Ще вчора бачив Антона...". Як депутати відреагували на смерть Полякова

Депутати шоковані новиною про смерть Полякова. Колаж "Сьогодні"

Народні депутати з різних політичних сил і позафракційні висловлюють слова скорботи у зв'язку зі смертю їх колеги Антона Полякова і розраховують на об'єктивне розслідування причин смерті політика. Як відреагували народні обранці на смерть Полякова – читайте нижче.

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков

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"Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним і близьким. Хочу вірити, що розслідування буде об'єктивним", – саме він першим повідомив про смерть депутата.



"Слуга народу"

Прессекретарка політсили Юлія Палійчук висловила співчуття від імені фракції сім'ї і близьким народного депутата

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"Сподіваємось, правоохоронні органи проведуть об‘єктивне розслідування обставин смерті народного депутата", – заявила вона.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко

"Співчуття усім рідним та близьким. Ще вчора бачив Антона. Не можу в це повірити. Таким був мій останній ефір з Антоном Поляковим буквально в цей понеділок. Спілкувалися на "Украіна24" про "слуг", конверти за голосування і кругову поруку депутатів. Спочивай з миром, Антон. Запам'ятаємо тебе таким", – написав він і показав відео.

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"Слуга народу" Юлія Гришина

За її словами, Поляков вів активний спосіб життя і займався бігом, на здоров'я не скаржився, але не виключає, що смерть могла бути пов'язана з політичною діяльністю.

"Антону було лише 33 роки, він був молодим і дуже активною людиною. Це велика трагедія. Я чула ті версії, які висували колеги, про те, що він активно висловлювався проти чинної влади. У кожній фракції є люди, які виступають проти влади, тому зараз несправедливо і неправильно говорити такі речі. Версій може бути дуже багато, нам всім потрібно дочекатися офіційної версії", – сказала нардеп в ефірі Україна 24.

Позафракційний Євген Шевченко

"Помер народний депутат Антон Поляков. Він був обраний на Чернігівщині. До цього випадку, так само був знайдений застреленим народний депутат Валерій Давиденко – від тієї ж Чернігівщини".

"Слуга народу" Максим Бужанський

"Не можу знайти слів, але жахлива новина про смерть Антона Полякова – правда. Мої співчуття близьким".

Екс-"слуга народу", генпрокурор Ірина Венедіктова

"Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому. За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині", – написала вона.

Верховна Рада

Відразу після відкриття планерного засідання депутати вшанували пам'ять Полякова хвилиною мовчання.

Стефанчук (зліва) оголосив хвилину мовчання. Скріншот

Депутати вшанували пам'ять колеги. Скріншот

Голова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко

"Правдивий, правдолюб, рафіновано порядний і чесний. Який, як багато хто з вас, увірвався в стіни парламенту, щоб творити добро, тільки він по-своєму розумів це добро. Це ціна української політики – його смерть ... З богом спочивай наш товариш і друг, вічна тобі пам'ять", – сказав депутат.

Що відомо про Антона Полякова

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.

Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".

Також Поляков відомий тим, що подав більш ніж 6 тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.

2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітки.

Читайте докладніше про те, хто такий Антон Поляков і чим він запам'ятався в політиці .