"Еще вчера видел Антона…". Как депутаты отреагировали на смерть Полякова

Депутаты шокированы новостью о смерти Полякова. Коллаж "Сегодня"

Народные депутаты из разных политических сил и внефракционные выражают слова скорби в связи со смертью их коллеги Антона Полякова и рассчитывают на объективное расследование причин кончины политика. Как отреагировали народные избранники на смерть Полякова – читайте ниже.

Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков

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"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким. Хочу верить, что расследование будет объективным", – именно он первым сообщил о смерти депутата.



"Слуга народа"

Пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук выразила соболезнования от имени фракции семье и близким народного депутата

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"Надеемся, правоохранительные органы проведут объективное расследование обстоятельств смерти народного депутата", – заявила она.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко

"Соболезнования всем родным и близким. Еще вчера видел Антона. Не могу в это поверить. Таким был мой последний эфир с Антоном Поляковым буквально в этот понедельник. Общались на "Украина24" о "слугах", конвертах за голосование и круговой поруке депутатов. Покойся с миром, Антон. Запомним тебя таким", – написал он и показал видео.

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"Слуга народа" Юлия Гришина

По ее словам, Поляков вел активный образ жизни и занимался бегом, на здоровье не жаловался, но не исключает, что смерть могла быть связана с политической деятельностью.

"Антону было только 33 года, он был молодым и очень активным человеком. Это большая трагедия. Я слышала те версии, которые выдвигали коллеги, о том, что он активно высказывался против действующей власти. В каждой фракции есть люди, которые выступают против власти, поэтому сейчас несправедливо и некорректно говорить такие вещи. Версий может быть очень много, нам всем нужно дождаться официальной версии", – сказала нардеп в эфире Украина 24.

Внефракционный Евгений Шевченко

"Умер народный депутат Антон Поляков. Он был избран на Черниговщине. До этого случая, так же был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко – от той же Черниговщины".

"Слуга народа" Максим Бужанский

"Не могу найти слов, но чудовищная новость о смерти Антона Полякова – правда. Мои соболезнования близким".

Экс-"слуга народа", генпрокурор Ирина Венедиктова

"Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", – написала она.

Верховная Рада

Сразу после открытия планерного заседания депутаты почтили память Полякова минутой молчания.

Стефанчук (слева) объявил минуту молчания. Скриншот

Депутаты почтили память коллеги. Скриншот

Глава депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко

"Правдивый, правдолюб, рафинировано порядочный и честный. Который, как многие из вас, ворвался в стены парламента, чтобы творить добро, только он по-своему понимал это добро. Это цена украинской политики – его смерть … С богом покойся наш товариш и друг, вечная тебе память", – сказал депутат.

Что известно об Антоне Полякове

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.

Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".

Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.

Читайте подробней о том, кто такой Антон Поляков и чем он запомнился в политике.