Ще дев'ять депутатів вийдуть із "Слуги"? Разумков зробив заяву

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради у 2019-2021 роках Дмитро Разумков, коментуючи вихід свого соратника, народного депутата Романа Сохи з фракції "Слуга народу", натякнув, що на президентську фракцію чекають потрясіння і надалі.

"Потрібно віддати належне: він (Роман Соха. – Ред.) займав позицію щодо кадрових призначень, які не відповідають ціннісній рамці, з якою ми йшли на вибори. Він давно говорив про це публічно, звертався до президента… Але, на жаль, його не почули. Коли людей не чують, вони починають діяти. Він висловив незгоду з тим, що відбувається в Офісі президента... Це фактично зрада обіцянок та принципових позицій", – сказав Разумков журналістам у кулуарах парламенту.

Реклама

Зазначимо, що народний депутат Роман Соха, який залишив лави "слуг", є членом МФО "Розумна політика". У зв'язку з чим ексспікера також запитали про те, чи не варто чекати на вихід із фракцій та інших членів об'єднання.

"Я не знаю. Деяких народних депутатів "Слуга народу" сама виключила, хтось іде сам… Я думаю, цей показник збільшуватиметься. Людей, які розуміють, куди рухається країна, стає все більше не лише на вулицях, а й у стінах Верховної Ради", – відповів Разумков.

У ексглави парламенту також уточнили інсайд, що гуляє в стінах парламенту, про те, що завтра, 1 грудня, на пленарному засіданні оголосить про свій вихід з фракції "Слуга народу" ще один народний депутат, який перебуває в МФО "Розумна політика". Але Разумков не дав точної відповіді.

Реклама

"Завтра (1 грудня – Ред.) подивимося-побачимо", – заінтригував він.

Крім того, Дмитро Разумков уточнив, що у МФО "Розумна політика" перебувають дев'ять народних депутатів, обраних на мажоритарних округах. Це означає, що саме стільки парламентаріїв із об'єднання можуть добровільно залишити фракцію без загрози позбавлення мандату згідно з Конституцією.

Ряди "Слуги народу" рідшають