ЄС допоможе Україні захиститися від Білорусі та Росії – про що домовилися

Переговори виявилися успішними / Колаж "Сьогодні"
Європейський Союз допоможе Україні облаштувати кордони з Білоруссю та Росією, на що нам необхідно 17 мільярдів гривень. Про надання 1,4 млн євро Києву на цей проєкт домовилися міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні Посол ЄС Матті Маасікас.
Про це повідомляється на сайті МВС.
Допомога
"З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби", – сказав Денис Монастирський.
Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що Україна вже може розраховувати на 1,4 млн євро. Упродовж кількох наступних місяців європейські партнери узгодять суттєве збільшення цієї суми, запевнив дипломат.
Ситуація
- Раніше глава МВС Денис Монастирський попросив Верховну Раду закласти до держбюджету наступного року 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Білоруссю та Росією. За його словами, за ці кошти буде облаштовано ділянку завдовжки 1 тис. 505 км вздовж кордону з Росією та 1 тис. 84 км вздовж кордону з Білоруссю.
- Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав владу добудувати проєкт "Стіна" на кордоні, який він розпочав ще у 2014 році.
- Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.