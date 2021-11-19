"Беріть та будуйте": Яценюк звернувся до влади через "стіну" на кордоні

Політик відреагував на плани Монастирського зміцнити кордон та назвав це питанням нацбезпеки

Яценюк почав будувати Стіну і тепер чекає на її завершення. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав владу добудувати проєкт "Стіна" на кордоні, який він розпочав ще у 2014 році.

Про це він написав у Facebook.

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Коментуючи сьогоднішню заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який намірився добудувати "Стіну", політик зазначив, що значну частину проекту вже виконано. Він вважає це питанням національної безпеки.

"Критикуючи нинішню владу за непрофесійність і неадекватні рішення, у цьому випадку висловлю сподівання, що, маючи монобільшість і отримавши у спадок не 108 тисяч гривень на Казначейському рахунку, а кілька років поспіль зростаючу економіку на час зміни влади, – проект побудови кордону має ресурси для реалізації. Не потрібно нічого вигадувати. Беріть проект, як це зробили вже кілька європейських країн, і будуйте. Проєкт "Стіна", чи яким би іншим словом його не назвали, – це питання безпеки країни, і він має бути реалізований", – сказав Яценюк.

Нещодавно Яценюк заявив, що половина кордону України з Росією без огородження. Він вважає, що гроші на стіну можна було взяти з президентської програми "Велике будівництво".

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Також політик говорив, що через п'ять років, як він залишив посаду прем'єр-міністра, заплановане ним облаштування кордону досі не завершено – роботи виконані лише на 50%. Він назвав винних у провалі проєкту "Стіна".

Українська "Стіна" на кордоні з Росією

Вперше в Україні заговорили про проєкт "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту.

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Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованої прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони.

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Проєкт передбачає установку сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордони і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.