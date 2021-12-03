ЕС поможет Украине оградиться от Беларуси и России – о чем договорились

Переговоры оказались успешными / Коллаж "Сегодня"

Европейский Союз поможет Украине обустроить границы с Беларусью и Россией, на что нам необходимо 17 миллиардов гривен. О предоставлении 1,4 млн евро Киеву на этот проект договорились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине, Посол ЕС Матти Маасикас.

Об этом сообщается на сайте МВД.

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"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы", – сказал Денис Монастырский.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн. евро. В течение нескольких следующих месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы, заверил дипломат.

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