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Монастырский попросил 17 млрд, чтобы достроить "стену" Яценюка

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
19 ноября, 13:10
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В следующем году планируется обустроить более 2300 км границы с Украиной и Беларусью
Министр хочет закрыть границу от нежелательных гостей. Коллаж "Сегодня"
Министр хочет закрыть границу от нежелательных гостей. Коллаж "Сегодня"

Глава МВД Денис Монастырский попросил Верховную Раду заложить в госбюджет на следующий год 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Беларусью и Россией. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству.

По его словам, за эти средства будет обустроен участок протяженностью 1 тыс. 505 км вдоль границы с Россией и 1 тыс. 84 км вдоль границы с Беларусью.

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"Фактическая на сегодняшний день работа в инженерном обустройстве современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 миллиардов гривен на тех участках, о которых я сказал, а именно: на границе с Республикой Беларусь и Российской Федерацией... Я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, чтобы в следующем бюджете на 2022 год вы предусмотрели необходимые средства для обустройства государственной границы. Именно это является залогом того, что мы будем в безопасности", – сказал Монастырский.

Министр отметил, что дело не только в мигрантах, но и в контрабанде, на которой Украина теряет десятки миллиардов гривен. Поэтому это будет хорошая инвестицию в границу, если выделят 17 миллиардов.

Украинская "Стена" на границе с Россией

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

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Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа.

Вот так Украина отгородилась от нежелательных гостей
Вот так Украина отгородилась от нежелательных гостей

Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.

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Недавно Яценюк заявил, что половина границы Украины с Россией без ограждения. Он считает, что деньги на стену можно было взять из президентской программы "Большое строительство".

Также политик говорил, что спустя пять лет, как он ушел с должности премьер-министра, запланированное им обустройство границы до сих пор не завершено – работы выполнены лишь на 50%. Он назвал виновных в провале проекта "Стена".

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