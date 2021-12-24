Єрмак зідзвонився з помічником Байдена через загрозу для України – деталі розмови

Андрій Єрмак (ліворуч) та Джейк Салліван (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван провів телефонну розмову з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Вони обговорили свої загальні побоювання та загальний підхід до нарощування військових сил Росії біля кордону з Україною.

Про це повідомляє Білий дім.

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Салліван привітав заяву ОБСЄ про "тверду рішучість" українських урядових сил і очолюваних Росією сил на сході України повністю дотримуватися режиму припинення вогню від липня 2020 року.

"Він підкреслив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України", – йдеться у повідомленні.

Також про розмову із Салліваном Андрій Єрмак розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Він зазначив, що у розмові йшлося про двосторонній порядок денний, питання безпеки та ситуацію навколо України.

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"Обговорили подальші кроки щодо досягнення миру", – написав Єрмак.

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