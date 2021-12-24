Єрмак зідзвонився з помічником Байдена через загрозу для України – деталі розмови

Андрій Єрмак (ліворуч) та Джейк Салліван (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван провів телефонну розмову з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Вони обговорили свої загальні побоювання та загальний підхід до нарощування військових сил Росії біля кордону з Україною.
Про це повідомляє Білий дім.
Салліван привітав заяву ОБСЄ про "тверду рішучість" українських урядових сил і очолюваних Росією сил на сході України повністю дотримуватися режиму припинення вогню від липня 2020 року.
"Він підкреслив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України", – йдеться у повідомленні.
Також про розмову із Салліваном Андрій Єрмак розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Він зазначив, що у розмові йшлося про двосторонній порядок денний, питання безпеки та ситуацію навколо України.
"Обговорили подальші кроки щодо досягнення миру", – написав Єрмак.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- На початку тижня стало відомо, що розвідка Великої Британії попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії до України напередодні Різдва.
- ЗМІ пишуть, що Росія збирає найманців для війни в Україні. Набір бойовиків розпочався ще восени, а зараз їх уже готові відправляти на полігон.
- За даними німецького тижневика Die Welt, не на території України, а в ЄС НАТО привело у підвищену бойову готовність сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.
- Крім того, США готують несподіваний сценарій, якщо Путін захопить Україну.