"Дірявій країні" не місце в НАТО. Як "вагнергейт" зганьбив Україну і кого за це покарають

Соколова буде зобов'язана назвати своє джерело. Фотго: колаж "Сьогодні"

На тлі публікації звіту Bellingcat про розслідування операції українських спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі, в Україні спалахнув новий скандал. Журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи з грифом "цілком таємно", що підтверджують підготовку спецоперації і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого військово-політичного керівництва України. Представники влади звинуватили співробітницю ЗМІ у тяжкому злочині проти нацбезпеки. У "Слузі народу" кажуть, що під загрозу потрапили відносини України з НАТО.

Підкинули флешку

18 листопада на своїй сторінці у Facebook Яніна Соколова повідомила, що невідомі підкинули їй флешку з документами, яких не було у розслідувачів Bellingcat.

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Один із документів – доповідна записка начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану, датована 22 червня 2020 року та завізована 1 липня 2020 року.

Інший документ – затверджений Бурбою звіт про проведення спеціального заходу "Авеню", підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком 4 серпня 2020 року.

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Злочин проти нацбезпеки

Після того, як Соколова опублікувала фото документів, радник глави Офісу президента Олексій Арестович звинуватив її у скоєнні злочину.

"Обидва документи, викладені Яніною Соколовою, – з грифом "цілком таємно". Причому копію другого документа, схоже, зроблено до його офіційної реєстрації у діловодстві. Це дія, яка має ознаки тяжкого злочину проти національної безпеки", – написав Арестович у своєму Facebook.

Олексій Арестович: "Обидва документи, викладені Яніною Соколовою, – з грифом "цілком таємно" / Фото: Facebook

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НАТО як аргумент проти "зливу"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що "злив" офіційних документів зі спецоперації може закінчитися тим, що Київ не отримає розширеного партнерства з НАТО.

"Яніна Соколова викладає найбільший злив секретної інформації під грифом "цілком секретно" в історії України. П'ять років наша країна прагнула статусу розширеного партнера НАТО. Цей статус дає нам найцінніший ресурс як воюючій країні – доступ до розвідданих країн НАТО. А зараз, у період можливої агресії Росії, внутрішніми каналами нам кажуть: "Ми відключимо вам цей доступ. Ви – "дірява" країна. Все це поширюєте праворуч і ліворуч, документи викладаєте, – заявив Арахамія в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканал "1+1".

Втім, поки що на заявах Арахамії все зупинилося. Публічних різких слів з боку Заходу з цього приводу не було.

Давид Арахамія: "Злив" документів може закінчитися тим, що Київ не отримає розширеного партнерства з НАТО" / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Як міг статися витік

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що "злив" інформації з держвідомств зазвичай походить від співробітників цих організацій. За його словами, така практика популярна у США.

"В Америці дуже часто зливають інформацію пресі, щоб через ЗМІ вплинути на громадську думку щодо будь-якого питання", – каже Жданов.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко зазначає, що сьогодні "злити" інформацію тим, хто має доступ до неї, досить просто.

"Досить сфотографувати та надіслати комусь знімок, після чого видалити листування або знищити смартфон", – каже Романенко.

Романенко також не відкидає, що за зливом секретних документів можуть стояти іноземці.

"За час війни на Донбасі іноземні спецслужби активізувалися та розвинули досить велику агентурну мережу. Не виключено, що хтось із тих, хто мав доступ до документів, був завербований. Якщо розвідникам поставлена мета забезпечити витік інформації, вони зроблять все, щоб виконати завдання", – каже Романенко.

Ігор Романенко: "За зливом секретних документів можуть стояти іноземні розвідки" / Фото: Facebook

Як швидко можна вирахувати "крота"

Військовий експерт Олег Стариков впевнений, що вирахувати того, хто "злив" журналістці документи, можна дуже швидко.

"Не поспішаючи – за півдня, терміново – за годину", – каже він.

Як пояснює експерт, до документів із титулом "цілком таємно" має доступ обмежене коло осіб.

"Зазвичай не більше 5-6 людей. Кожен із них дає підписку про нерозголошення та несе відповідальність за збереження інформації в таємниці. Визначити, хто з них мав контакт із журналісткою – елементарно. Скрізь залишаються сліди, особливо в режимі таємності", – каже "Сьогодні" Стариков.

Олег Стариков: "Скрізь залишаються сліди, особливо в режимі таємності" / Фото: Facebook

Хто відповість за витік

Стариков зазначає, що керував операцією із затримання "вагнерівців" чинний тоді директор ГУР Василь Бурба. На секретних документах також є його підпис. Водночас є серйозні питання щодо чинних співробітників спецслужб.

"Насамперед спитають із Бурби, оскільки він персонально відповідає за секретність цієї інформації", – упевнений експерт.

Олег Жданов також звертає увагу, що якщо документи справді мають гриф "цілком таємно", то під прицілом спецслужб опиниться і журналістка Яніна Соколова.

"Вона буде зобов'язана назвати своє джерело. Розголошення держтаємниці – дуже серйозна стаття", – пояснює Жданов.

Олег Жданов: "Соколову вже мали затримати співробітники СБУ" / Фото: Facebook

Довіра втрачена

Політолог Ігор Петренко вважає, що НАТО та інші західні партнери України однозначно звернуть увагу на інцидент зі "зливом". І насамперед фокус буде не на ЗМІ, які опублікували дані, а на надійність українських спецслужб.

"Існує реальна загроза, що партнери надалі з побоюванням ставитимуться до обміну розвідданими. Українські спецслужби серйозно дискредитовані. Такі документи не можуть потрапляти у загальний доступ", – підсумував Петренко.

Ігор Петренко: "Українські спецслужби серйозно дискредитовані" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за словами радника ВП Михайла Подоляка, розслідування Bellingcat про скандальний провал спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України з "вагнерівцями" є великою дезінформаційною спецоперацією проти України.

Також ми інформували, що, на думку ексспікера ВР Дмитра Разумкова, парламент може створити ще одну Тимчасову слідчу комісію з розслідування "Справи вагнерівців", в рамках якої свої свідчення може дати президент Володимир Зеленський.

Крім того, сайт "Сьогодні" вивчив звіт Bellingcat і з'ясував, яке відношення до скандальної операції мав Офіс президента та керівники українських спецслужб.