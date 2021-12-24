Двом суддям Конституційного Суду загрожує в'язниця – що вони скоїли

Судді Конституційного суду приховали дані про своє майно у Криму / Колаж "Сьогодні"
У двох суддів Конституційного Суду України (КСУ) виявили майно, яке вони не вказали у своїх обов'язкових деклараціях. Невказане майно виявили слідчі Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), які передали виявлені факти до Національного антикорупційного бюро України.
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Хто відзначився
У ході вивчення декларацій суддів КСУ з'ясувалося, що
- суддя Віктор Кривенко не задекларував належну йому земельну ділянку в Автономній Республіці Крим, яку оцінено в 4 млн гривень;
- суддя Олександр Касмінін не вказав відомості про квартиру загальною площею 150,5 метрів квадратних у Києві вартістю 2,4 млн гривень.
Наголошується, що дії суддів підпадають під статтю 366-2 Кримінального кодексу України "Декларування недостовірної інформації", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.
Ще один суддя КСУ допустив порушення у рамках адміністративного кодексу.
Так, у декларації за 2019 рік судді КСУ Володимира Мойсика виявлено відсутність доходу у сумі 239 тисяч грн, отриманого у вигляді звільнення від сплати боргу за кредитним договором.
У деклараціях інших п'яти суддів КСУ – Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка, Віктора Колісника виявлено незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність. Наприклад, Олександр Тупицький не відразу вказав земельну ділянку площею 126 м2, розташовану поблизу Ялти в окупованому Криму.
Скандали навколо КСУ
- 9 грудня Держдепартамент США ввів санкції проти колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини. Щодо Тупицьких запроваджено анулювання американської візи, якщо вона у них була, або подальші обмеження щодо її видачі. Так Вашингтон бореться із корупціонерами із України.
- При цьому КСУ має свою "війну" з Офісом президента. Тут затягують складання присяги від двох суддів, яких 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду. У КСУ пояснюють затримку тим, що у закладу немає вільних місць для суддів Зеленського.
- У Верховному суді України навіть заборонили Зеленському та будь-кому ще коментувати рішення Конституційного суду та подібних судових органів. Мовляв, будь-яке слово на адресу судових інстанцій це тиск на суд.
- В Офісі президента заявляють, що все, що відбувається в КСУ, спрямоване проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя та про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.