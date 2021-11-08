"Думай-те": Разумков відповів Зеленському з стосовно мандату

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Колишній екс-спікер ВР Дмитро Розумков в ефірі програми на телеканалі Україна 24 " розповів про те, чи боротиметься він за мандат і дав пораду президентові України.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи він вважає загрози спікерів від "Слуги народу" позбавленням мандату на майбутньому партійному з'їзді, він відповів.

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"Я за останній місяць часто дивуюся від того, що відбувається в країні, а за останні дні – здивувався ще більше. Виявилося, що в Офісі президента проходять наради, які присвячені питанню: "як забрати мандат у Разумкова". Ви знаєте, мені стає лячно. Розкажу чому. У країні вмирають і хворіють від коронавірусу люди, йде війна, тарифна криза, немає газу, в екстреному режимі ми включаємо російську та білоруську електроенергію, і це всього 5% того, що стоїть у нас на порядку денному", – зазначив він.

За його словами, цим має займатися офіс президента, а не займатися питанням, як забрати мандат.

"У них немає для цього законних підстав і вони не звертають увагу на закон. А далі ми подивимося, я з ними не боровся за посади, тому що вважають, що це лише інструмент. Мандат вони мені не давали. Я був першим номером у списку, я пройшов парламентську кампанію, президентську, і, за мене голосували люди, вони мені дали цей мандат і якщо вони забиратимуть його у мене, то це будуть саме ті, хто на наступних виборах визначиться", – сказав політик.

Також він зазначив, що мандат боротиметься і як колишній політтехнолог президента України порадив Володимиру Зеленському думати.

"Думай-те", – сказав Разумков.