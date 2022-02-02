Скандальна бійка у міськраді Одеси: ЗМІ дізналися, як покарають Дмитрука

Артем Дмитрук. Фото: колаж "Сьогодні"

За фактом бійки на засіданні земельної комісії Одеської міськради, у якій взяв участь нардеп Артем Дмитрук, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Думська .

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Попередня кваліфікація – хуліганство, вчинене групою осіб та пов'язане з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (частина 3 ст. 296 КК України).

За даними джерел видання, вирішується питання про оголошення підозри народному депутату Артему Дмитруку, який був ініціатором сутички.

Що відомо?

25 січня Артем Дмитрук вчинив бійку у міськраді Одеси. Нардеп хотів бути присутнім на засіданні через рішення місцевої влади передати до приватних рук шість гектарів курортних земель, але охорона його не пустила. Політик вирішив прорватися до зали і пробіг столами, після чого почалася бійка.

Внаслідок інциденту кілька співробітників міської ради та муніципальної охорони отримали травми.

На час розслідування Дмитрук відсторонився від МФО "Розумна політика".

Раніше ми повідомляли, що народного депутата Артема Дмитрука офіційно виключили із парламентської фракції "Слуга народу".

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Також нагадаємо, Дмитрук назвав покійного Ройтбурда педофілом та наркоманом, за що поплатився прізвиськом "лайно".