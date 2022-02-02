Скандальная драка в горсовете Одессы: СМИ узнали, как накажут Дмитрука

Артем Дмитрук. Фото: коллаж "Сегодня"

По факту драки на заседании земельной комиссии Одесского горсовета, в которой принял участие нардеп Артем Дмитрук, открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Думская.

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Предварительная квалификация – хулиганство, совершенное группой лиц и сопряженное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, который выполняет обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия (часть 3 ст. 296 УК Украины).

По данным источников издания, решается вопрос об объявлении о подозрении народному депутату Артему Дмитруку, который был инициатором потасовки.

Что известно?

25 января Артем Дмитрук устроил драку в горсовете Одессы. Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.

В результате инцидента несколько сотрудников городского совета и муниципальной охраны получили травмы.

На время расследования Дмитрук отстранился от МФО "Разумная политика".

Ранее мы сообщали, что народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

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Также напомним, Дмитрук назвал покойного Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился прозвищем "дерьмо".