Дії за трьома напрямами! Дещиця відкрив таємницю нового союзу України

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Співпраця України з Польщею та Великою Британією планується за трьома напрямками. Про це розповів в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24" посол України у Польщі Андрій Дещиця.

"Насамперед, є інтерес у безпеці. Також є питання обміну інформацією та боротьби з дезінформацією. Усі три країни в цьому дуже зацікавлені. Також у нас є інтерес у сфері торговельно-економічного співробітництва і з Польщею, і з Великою Британією. Обидві країни виявляють інтерес", – сказав він.

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Створення "трикутника" було ініційоване Україною, але дві інші країни охоче підхопили її, сказав Дещиця.

Також посол прокоментував співпрацю з Польщею у зв’язку з візитом прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який 1 лютого прибув до Києва.

"Ми зараз маємо дуже хорошу співпрацю між військовими відомствами України та Польщі, є гарний приклад такої співпраці на рівні українсько-литовсько-польської бригади, яка розміщена в Любліні. І маємо домовленості про постачання військової оборонної зброї та боєприпасів із Польщі" , – сказав він.

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Що говорять про союз трьох країн

Очікується, що за результатами переговорів Україна укладе новий союз із Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що сьогодні МЗС може повідомити чотири факти про "новий малий альянс":

з ініціативою початку такої тристоронньої співпраці у жовтні минулого року виступила Україна;

новий формат є частиною української стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики;

новий формат не прив'язаний до локальної географії;

перше офіційне оголошення про створення нового формату було заплановане МЗС трьох країн під час візиту британського міністра закордонних справ Ліз Трасс до Києва.

Про переваги нового союзу висловлювалися експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Зокрема, ексглава МЗС Павло Клімкін вважає, що три країни разом можуть займатися виробництвом зброї. "Ідея така є, брити нам можуть допомогти. Трикутник – це завжди краще, ніж два", – сказав він.

Ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов заявив, що в ситуації, що склалася, формування нового політичного союзу в галузі безпеки для України "є абсолютно розумним, природним і бажаним".