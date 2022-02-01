Действия по трем направлениям! Дещица приоткрыл тайну нового союза Украины

Анедрей Дещица прокомментировал будущий союз трех стран / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудничество Украины с Польшей и Великобританией планируется по трем направлениям. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Прежде всего, есть интерес в безопасности. Также есть вопрос обмена информацией и борьбы с дезинформацией. Все три страны в этом очень заинтересованы. Также у нас есть интерес в сфере торгово-экономического сотрудничества и с Польшей, и с Великобританией. Обе страны проявляют интерес", — сказал он.

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Создание "треугольника" было инициировано Украиной, но две другие страны охотно ее подхватили, сказал Дещица.

Также посол прокомментировал сотрудничество с Польше в связи с визитом премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который 1 февраля прибыл в Киев.

"Мы сейчас имеем очень хорошее сотрудничество между военными ведомствами Украины и Польши, есть хороший пример такого сотрудничества на уровне украинско-литовско-польской бригады, которая размещена в Люблине. И имеем договоренности о поставке военного оборонного оружия и боеприпасов из Польши", — сказал он.

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Что говорят о союзе трех стран

Ожидается, что по результатам переговоров Украина заключит новый союз с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня МИД может сообщить четыре факта о "новом малом альянсе":

с инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина;

новый формат является частью украинской стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики;

новый формат не привязан к локальной географии;

первое официальное объявление о создании нового формата было запланировано МИД трех стран во время визита британского министра иностранных дел Лиз Трасс в Киев.

О преимуществах нового союза высказывались эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

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В частности, экс-глава МИД Павел Климкин считает, что три страны вместе могут заниматься производством оружия. "Идея такая есть, бритты нам могут помочь. Треугольник – это всегда лучше, чем два", – сказал он.

Экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что в сложившейся ситуации формирование нового политического союза в области безопасности для Украины "является совершенно разумным, естественным и желательным".